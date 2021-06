WTA : Les tableaux d'Eastbourne et de Bad Homburg

Tenante du titre, la Tchèque Karolina Pliskova, tête de série n°5, sera bien présente au tournoi WTA 500 d'Eastbourne en Grande-Bretagne, sur gazon. Elle aura fort à faire et devra franchir quelques obstacles de taille, comme la Biélorusse Aryna Sabalenka, tête de série n°1, ou bien encore l'Ukrainienne Elina Svitolina, tête de série n°2. A noter l'absence de Françaises dans ce tableau principal.



EASTBOURNE (Grande-Bretagne, WTA 500, gazon, 476 675€)

Tenante du titre (en 2019) : Karolina Pliskova (RTC)



Premier tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Q

Kudermetova (RUS) - Riske (USA)

Q - Bertens (PBS)

Vekic (CRO) - Ka.Pliskova (RTC, n°5)



Andreescu (CAN, n°3) - Keys (USA)

Kontaveit (EST) - Kuznetsova (RUS)

Q - Stosur (AUS, WC)

Martic (CRO) - Bencic (SUI, n°6)



Pavlyuchenkova (RUS, n°8) - Ostapenko (LET, WC)

Jabeur (TUN) - Vondrousova (RTC)

Kasatkina (RUS) - Q

Watson (GBR, WC) - Swiatek (POL, n°4)



Mertens (BEL, n°7) - Gauff (USA)

Q - Q

Dart (GBR, WC) - Rybakina (KAZ)

Badosa (ESP) - Svitolina (UKR, n°2)



Cette semaine, un nouveau tournoi WTA 250 fait son apparition dans le calendrier. Il aura lieu toujours sur gazon, du côté de Bad Homburg en Allemagne. S'il aurait dû signer le grand retour de la Roumaine Simona Halep, il n'en sera finalement rien. Le statut de tête de série n°1 revient donc à la Tchèque Petra Kvitova, qui pourrait retrouver, en finale, la Biélorusse Victoria Azarenka, tête de série n°2 et bénéficiaire d'une wild card. Deux Françaises ont directement pris place dans ce tableau principal : Amandine Hesse et Alizé Cornet.



BAD HOMBURG (Allemagne, WTA 250, gazon, 189 708€)

Première édition



Premier tour

Kvitova (RTC, n°1) - Q

Q - Li (USA)

Tig (ROU) - Barthel (ALL, WC)

Guth (ALL, WC) - Podoroska (ARG, n°5)



Kerber (ALL, n°4) - Q

Blinkova (RUS) - Tauson (DAN)

Kovinic (MNE) - Anisimova (USA)

Petkovic (ALL) - Cirstea (ROU, n°6)



Siegemund (ALL, n°8) - Stephens (USA)

Peterson (SUE) - Korpatsch (ALL)

Siniakova (RTC) - Gracheva (RUS)

Hesse (FRA) - Pegula (USA, n°3)



Sorribes Tormo (ESP, n°7) - Trevisan (ITA)

Danilina (KAZ) - Doi (JAP)

Cornet (FRA) - Rus (PBS)

Q - Azarenka (BIE, n°2, WC)