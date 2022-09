WTA : Les tableaux de Tokyo et Séoul

Pour la première fois depuis 2019, le tournoi WTA 500 de Tokyo au Japon, sur dur, va pouvoir avoir lieu. Tenante du titre, Naomi Osaka sera bel et bien au rendez-vous de cette édition 2022. Toutefois, actuellement 48eme joueuse mondiale, la Japonaise ne sera pas tête de série. La finale, si la logique était respectée, pourrait bien voir s'affronter l'Espagnole Paula Badosa, quatrième joueuse mondiale, et la Française Caroline Garcia, dixième joueuse mondiale et de retour après sa demi-finale à l'US Open. Respectivement tête de série numéro 1 et tête de série numéro deux, les deux joueuses sont exemptées du premier tour. Aucune autre Française n'est présente dans ce tableau principal.



TOKYO (Japon, WTA 500, dur, 757 000€)

Tenante du titre (en 2019) : Naomi Osaka (JAP)



Premier tour

Badosa (ESP, n°1) - Bye

Zheng (CHN) - Doi (JAP, WC)

Q.Wang (CHN) - Mertens (BEL)

Lui (USA) - Riske-Amritraj (USA, n°7)



Kudermetova (RUS, n°4) - Bye

Kenin (USA) - Q

Osaka (JAP) - Saville (AUS)

Naito (JAP) - Haddad Maia (BRE, n°5)



Rybakina (KAZ, WC, n°8) - Samsonova (RUS)

X.Wang (CHN) - Q

Q - Q

Muguruza (ESP, n°3) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Q

Martic (CRO) - Q

Hontama (JAP, WC) - Zhang (CHN)

Garcia (FRA, n°2) - Bye



SEOUL (Corée du Sud, WTA 250, dur, 251 310€)

Tenante du titre : Zhu Lin (CHN)



A venir...