WTA : Les tableaux de Sydney et Adelaide 2

Trois ans après, Sydney est de retour au calendrier de la WTA. La tenante du titre Petra Kvitova est bien présente mais ce sont d'autres joueuses qui font office de têtes d'affiche. Ashleigh Barty, qualifiée pour la finale du tournoi d'Adelaide 1, sera la grande favorite de cette épreuve avant de se concentrer sur l'Open d'Australie. La numéro 1 mondiale, qui présente l'avantage de jouer dans son pays, rejoint directement le deuxième tour à l'instar de Garbiñe Muguruza (n°2). L'Espagnole, victorieuse lors du Masters de Guadalajara l'an dernier, lance sa saison. C'est également le cas de Barbora Krejcikova (n°3) et Anett Kontaveit (n°4). Opposée à Jessica Pegula en ouverture, Caroline Garcia sera l'unique Française engagée à Sydney.



SYDNEY (Australie, WTA 500, dur extérieur, 619 270€)

Tenante du titre (en 2019) : Petra Kvitova (RTC)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Hon (AUS, WC) - Cristian (ROU)

Pegula (USA) - Garcia (FRA)

Raducanu (GBR) - Swiatek (POL, n°6)



Kontaveit (EST, n°4) - S.Zhang (CHN)

Qualifiée - Qualifiée

Kvitova (RTC) - Rus (PBS)

Sharma (AUS, WC) - Jabeur (TUN, n°7)



Badosa (ESP, n°5) - Ostapenko (LET)

Tomljanovic (AUS) - Qualifiée

Qualifiée - Qualifiée

Bencic (SUI) - Krejcikova (RTC, n°3)



Kenin (USA, n°8) - Kasatkina (RUS)

Qualifiée - Mertens (BEL)

Rybakina (KAZ) - Alexandrova (RUS)

Muguruza (ESP, n°2) - Bye



Il y a cette année une double dose d'Adelaide au programme. Organisé du 10 au 15 janvier, le tournoi d'Adelaide 2 (WTA 250) suit le précédent (Adelaide 1, WTA 500), dont la finale opposera Ashleigh Barty à Elena Rybakina. Aucune des deux joueuses ne sera en lice cette semaine mais le casting est tout de même attrayant avec la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka (n°1), opposée d'entrée à une qualifiée, et Elina Svitolina (n°2), qui devra en découdre avec Madison Keys. L'Ukrainienne est dans le même quart de tableau qu'Alizé Cornet, seule représentante tricolore. La Niçoise a rendez-vous avec l'Espagnole Nuria Parrizas Diaz, 63eme mondiale. Cori Gauff (n°3) et Tamara Zidansek (n°4) sont également engagées dans le tableau.



ADELAIDE 2 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 780€)

Tenante du titre (en 2022, Adelaide 1) : Ashleigh Barty (AUS) ou Elena Rybakina (KAZ)



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1, WC) - Qualifiée

Qualifiée - Brengle (USA)

Linette (POL) - Riske (USA)

Kalinina (UKR) - Kudermetova (RUS, n°5)



Zidansek (SLO, n°4) - Qualifiée

Inglis (AUS, WC) - Qualifiée

Paolini (ITA) - Qualifiée

Qualifiée - Teichmann (SUI, n°7)



Vondrousova (RTC) - Golubic (SUI)

Li (USA) - Saville (AUS, WC)

Kostyuk (UKR) - Rogers (USA)

Siniakova (RTC) - Gauff (USA, n°3)



Samsonova (RUS, n°8) - Sherif (EGY)

Parrizas Diaz (ESP) - Cornet (FRA)

Cirstea (ROU) - Martincova (RTC)

Keys (USA) - Svitolina (UKR, n°2)