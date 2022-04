WTA : Les tableaux de Stuttgart et Istanbul

Iga Swiatek va étrenner son statut de numéro 1 mondiale à Stuttgart. La Polonaise sera la principale candidate au titre, pour succéder à une certaine Ashleigh Barty. Paula Badosa, Aryna Sabalenka ou encore Maria Sakkari seront également présente pour jouer leur carte. A noter également un duel dès le premier tour entre Jasmine Paolini et Camila Giorgi, qui ont permis à l’Italie de se qualifier pour la phase finale de la Billie Jean King Cup.



STUTTGART (Allemagne, WTA 500, terre battue indoor, 700 826€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



1er tour

Swiatek (POL, n°1) - Bye

Golubic (SUI) - Qualifiée

Paolini (ITA) - Giorgi (ITA)

Qualifiée - Raducanu (GBR, n°8)



Sakkari (GRE, n°4) - Bye

Siegemund (ALL, WC) - Zidansek (SLO)

Samsonova (RUS) - Qualifiée

Kvitova (RTC) - K.Pliskova (RTC, n°6)



Kontaveit (EST, n°5) - Kerber (ALL)

Zhang (CHN) - Alexandrova (RUS)

Niemeie (ALL, WC) - Andreescu (CAN)

Sabalenka (BIE, n°3) - Bye



Janeur (TUN, n°7) - Vondrousova (RTC)

Gauff (USA) - Kasatkina (RUS)

Rybakina (KAZ) - Qualifiée

Badosa (ESP, n°2) - Bye



Sorana Cirstea entend bien défendre son titre. Sacrée à Istanbul l’an passé, son premier depuis 2008, la Roumaine sera tête de série numéro 2 avec Elise Mertens à l’opposé du tableau. Veronika Kudermetova ou encore Anhelina Kalinina auront des ambitions sur la terre battue turque.



ISTANBUL (Turquie, WTA 250, terre battue extérieure, 221 443€)

Tenante du titre : Sorana Cirstea (ROU)



1er tour

Mertens (BEL, n°1) - Peterson (SUE)

Linette (POL) - Putintseva (KAZ)

Qualifiée - Schmiedlova (SLQ)

Van Uytvanck (BEL) - Tomljanovic (AUS, n°6)



Kalinina (UKR, n°4) - Martic (CRO)

Bartunkova (RTC, WC) - Qualifiée

Gracheva (RUS) - Bouzkova (RTC)

Qualifiée - Sorribes Tormo (ESP, n°7)



Martincova (RTC, n°8) - Bondar (HUN)

Parrizas Diaz (ESP) - Trevisan (ITA)

Konjuh (CRO) - Qualifiée

Qualifiée - Kudermetova (RUS, n°3)



Teichmann (SUI, n°5) - Minnen (BEL)

Qualifiée - Ozgen (TUR, WC)

Oz (TUR, WC) - Rus (PBS)

Sasnovich (BIE) - Cirstea (ROU, n°2)