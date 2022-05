WTA : Les tableaux de Strasbourg et Rabat

A une semaine du coup d'envoi de Roland-Garros, les joueuses en manque de résultats et de confiance ont décidé de faire un détour par Strasbourg avant de rejoindre Paris, à l'image de Karolina Pliskova et Angelique Kerber, qui ont obtenu des wild-cards et seront les deux principales têtes de série. A noter également l'absence de la tenante du titre Barbora Krejcikova, toujours blessée, et la présence de Samantha Stosur, qui avait pourtant pris sa retraite en simple à l'Open d'Australie. Côté français, elles seront six dans le tableau principal et espèrent bien briller devant leur public.



STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 241 815€)

Tenante du titre : Barbora Krejcikova (RTC)



1er tour

Ka.Pliskova (RTC, WC, n°1) - Kostyuk (UKR)

Pera (USA) - Ruse (ROU)

Tan (FRA) - Stosur (AUS, WC)

Zanevska (BEL) - Zhang (CHN, n°5)



Mertens (BEL, n°4) - Monnet (FRA, WC)

Saville (AUS) - Friedsam (ALL)

Juvan (SLO) - Glushko (ISR, Q)

Berberovic (BOS, LL) - Stephens (USA, n°6)



Golubic (SUI, n°9) - Morderger (ALL, LL)

Gabueva (RUS, LL) - Ferro (FRA)

Konjuh (CRO) - Dodin (FRA)

Makarova (RUS, Q - Cirstea (ROU)



Linette (POL, n°8) - Gracheva (RUS)

Hobgarski (ALL, LL) - Watson (GBR)

Gervais (FRA, Q) - Sasnovich (BIE, Q)

Parry (FRA) - Kerber (ALL, WC, n°2)



Si Pliskova et Kerber sont à Strasbourg, une autre ancienne n°1 mondiale a demandé une wild-card pour jouer un tournoi de plus avant Roland-Garros, et il s'agit de Garbine Muguruza, qui sera n°1 à Rabat. L'Espagnole aura pour principales rivales Alja Tomljanovic, Nuria Parrizas Diaz et Mayar Sherif. Trois Françaises vont tenter de faire le plein de confiance au Maroc avant Roland-Garros : Kristina Mladenovic, Clara Burel et Chloé Paquet.



RABAT (Maroc, WTA 250, terre battue, 241 815€)

Tenante du titre (en 2019) : Maria Sakkari (GRE)



1er tour

Muguruza (ESP, WC, n°1) - Q

Q - Trevisan (ITA)

Eikeri (NOR) - Galfi (HON)

Sun (SUI, LL) - Rus (PBS, n°7)



Parrizas Diaz (ESP, n°3) - Q

Mladenovic (FRA) - Q

Udvardy (HON) - Burel (FRA)

Bronzetti (ITA) - Kalinskaya (RUS, n°8)



Peterson (SUE, n°9) - Marcinko (CRO, WC)

Zacarias (MEX) - Sharma (AUS)

Rakhimova (RUS) - Liu (USA)

Paquet (FRA) - Sherif (EGY, n°4)



Bondar (HON, n°5) - Q

Kucova (SLQ) - Harrison (USA)

Shmiedlova (SLQ) - Wang (CHN)

Burillo Escorihuela (ESP) - Tomljanovic (AUS, n°2)