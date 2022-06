WTA : Les tableaux de ’S-Hertogenbosch et Nottingham

Privées de Wimbledon et de tournois organisés en Grande-Bretagne, les joueuses russes et biélorusses seront en nombre à ’S-Hertogenbosch, dont Aryna Sabalenka, qui sera tête de série numéro 1 et affrontera pour son entrée en lice l’Ukrainienne Kateryna Baindl. Côté Français, Harmony Tan retrouvera la tête de série numéro 4 Tamara Zidansek quand Léolia Jeanjean sera opposée à la sixième dans la hiérarchie, Veronika Kudermetova.



’S-HERTOGENBOSCH (Pays-Bas, WTA 250, gazon, 234 845€)

Tenante du titre (en 2019) : Alison Riske (USA)



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Baindl (UKR)

Hartono (PBS) - Qualifiée

Van Uytvanck (BEL) - Korpatsch (ALL)

Qualifiée - Mertens (BEL, n°8)



Rybakina (KAZ, n°3) - Qualifiée

Diatchenko (RUS) - Rogers (USA)

Flipkens (BEL) - Qualifiée

Li (USA) - Samsonova (RUS, n°5)



Alexandrova (RUS, n°7) - Yastremska (UKR)

Kalinina (UKR) - Qualifiée

Saville (AUS) - Qualifiée

Tan (FRA) - Zidansek (SLO, n°4)



Kudermetova (RUS, n°6) - Jeanjean (FRA)

Blinkova (RUS) - Minnen (BEL)

Kalinskaya (RUS) - Lamens (PBS)

Brengle (USA) - Bencic (SUI, n°2)



Avant Wimbledon, Nottingham est une étape importante et Maria Sakkari a décidé d’y lancer sa saison sur gazon. La numéro 4 mondiale y affrontera d’entrée Maria Osorio. Emma Raducanu sera de l’autre côté du tableau et évoluera devant son public pour la première fois depuis son titre à l’US Open l’an passé. Océane Dodin et Caroline Garcia feront également le déplacement.



NOTTINGHAM (Grande-Bretagne, WTA 250, gazon, 233 396€)

Tenante du titre : Johanna Konta (GBR)



1er tour

Sakkari (GRE, n°1) - Osorio (COL)

Marino (CAN) - Qualifiée

Frech (POL) - Qualifiée

Q.Wang (CHN) - Haddad Maia (BRE, n°7)



S.Zhang (CHN, n°4) - Qualifiée

Zhu (CHN) - Burrage (GBR, WC)

Dodin (FRA) - Martincova (RTC)

Qualifiée - Linette (POL, n°8)



Riske (USA, n°6) - Qualifiée

Davis (USA) - Garcia (FRA)

Vekic (CRO) - Dart (GBR)

Kartal (GBR, WC) - Giorgi (ITA, n°3)



Tomljanovic (AUS, n°5) - X.Wang (CHN)

Qualifiée - Maria (ALL, SR)

Watson (GBR) - Volynets (USA)

Golubic (SUI) - Raducanu (GBR, n°2, WC)

