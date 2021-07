Après Wimbledon, les joueuses ont l'occasion de débuter leur saison estivale sur dur et de préparer les Jeux Olympiques du côté de Prague. Hormis en 1999, le tournoi s'était toujours déroulé sur terre battue depuis sa création en 1992, mais il passe au dur et le tableau sera relevé. On retrouve en effet trois gagnantes de Grand Chelem dans le tableau principal : les Tchèques Petra Kvitova et Barbora Krejcikova, têtes de série n°1 et 2, et l'Australienne Samantha Stosur, bénéficiaire d'une wild-card. Aucune Française n'a en revanche fait le déplacement dans la capitale tchèque.



PRAGUE (République tchèque, WTA 250, dur, 198 090€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



1er tour

Kvitova (RTC, n°1) - Sramkova (SLQ, Q)

Barthel (ALL) - Kuzmova (SLQ, WC)

Cabrera (AUS) - Muhammad (USA, Q)

Murray Sharan (GBR) - Martincova (RTC, n°8)



Bouzkova (RTC, n°4) - Sanders (AUS)

Radwanska (POL, Q) - Parrizas Diaz (ESP)

Ruse (ROU) - Havlickova (RTC, WC)

Gatto-Monticone (ITA) - Minnen (BEL, n°9)



Stojanovic (SER, n°7) - Diatchenko (RUS)

Stosur (AUS, WC) - Min (USA)

Kung (SUI) - Wang (CHN)

Perrin (SUI, Q) - Vondrousova (RTC, n°3)



Siniakova (RTC, n°5) - Burrage (GBR, Q)

Inglis (AUS) - Smitkova (RTC)

Bains (GBR, Q/LL) - Bonaventure (BEL)

Shinikova (BUL, Q) - Krejcikova (RTC, n°2)



Tenante du titre, après avoir été sacrée en 2019, la Française Fiona Ferro sera bien au rendez-vous de ce tournoi WTA 250 de Lausanne en Suisse, disputé sur terre battue. Tête de série n°2, la Tricolore pourrait retrouver, en finale, la Slovène Tamara Zidansek, tête de série n°1. En attendant, au premier tour, Ferro affrontera sa compatriote Harmony Tan. A noter également la présence de deux autres Françaises dans le tableau principal : Caroline Garcia, tête de série n°5, et Clara Burel.



LAUSANNE (Suisse, WTA 250, terre battue, 198 090€)

Tenante du titre (en 2019) : Fiona Ferro (FRA)



1er tour

Zidansek (SLO, n°1) - Melnikova (RUS)

Gracheva (RUS) - Minella (LUX)

Q - Sugnaux (SUI, WC)

Govortsova (BIE) - Blinkova (RUS, n°8)



Teichmann (SUI, n°3) - Zanevska (BEL)

Di Lorenzo (USA) - Voegele (SUI)

Zavatska (UKR) - Vikhlyantseva (RUS)

Q - Paolini (ITA, n°7)



Garcia (FRA, n°5) - Dulgheru (ROU)

Kr.Pliskova (RTC) - Q

Diyas (KAZ) - Waltert (SUI, WC)

Q - Giorgi (ITA, n°4)



Rus (PBS, n°6) - Rakhimova (RUS)

Bandecchi (SUI) - Burel (FRA)

Friedsam (ALL) - Parks (USA, WC)

Tan (FRA) - Ferro (FRA, n°2)



Le tournoi WTA 250 de Budapest en Hongrie, disputé sur terre battue, n'accueillera absolument aucune Française, alors que la tenante du titre, à savoir la Belge Alison Van Uytvanck, n'a pas fait non plus le déplacement. De son côté, la Kazakhe Yulia Putintseva a hérité de la tête de série n°1. Si elle parvient à faire respecter son statut, elle pourrait tout à fait retrouver, en finale, la tête de série n°2, à savoir l'Américaine Danielle Collins.



BUDAPEST (Hongrie, WTA 250, terre battue, 198 090€)

Tenante du titre (en 2019) : Alison Van Uytvanck (BEL)



1er tour

Putintseva (KAZ, n°1) - Gorgodze (GEO, Q)

Konjuh (CRO) - Mrdeza (CRO, Q)

Kozlova (UKR) - Haas (AUT)

Lepchenko (USA) - Bogdan (ROU, n°5)



Begu (ROU, n°4) - Schmiedlova (SLQ)

Bolsova (ESP) - Galfi (HUN, WC)

Korpatsch (ALL) - Danilovic (SER, Q)

Bara (ROU) - Errani (ITA, n°8)



Sasnovich (BIE, n°6) - Babos (HUN)

Sherif (EGY) - Udvardy (HUN, WC)

Kalinina (UKR) - Kalinskaya (RUS)

Grabher (AUT, Q) - Pera (USA, n°3)



Tomova (BUL, n°7) - Ormaechea (ARG, Q)

Jorovic (SER) - Cristian (ROU, Q)

Cocciaretto (ITA) - Jani (HUN, WC)

Di Giuseppe (ITA, LL) - Collins (USA, n°2)