WTA : Les tableaux de Portoroz et Luxembourg

Pour la première fois depuis 2010 et la victoire de la Russe Anna Chakvetadze, le circuit WTA fait étape dans la cité slovène de Portoroz. Pour ce retour, les joueuses locales sont présentes en nombre, à l’image de Tamara Zidansek, tête de série numéro 5. Alors que Petra Martic et Yulia Putintseva seront les deux principales têtes de série, deux Tricolores seront présentes au premier tour. En effet, Kristina Mladenovic et Fiona Ferro bénéficient d’une entrée directe dans le tableau principal.



PORTOROZ (Slovénie, WTA 250, dur extérieur, 199 174€)

Tenante du titre (en 2010) : Anna Chakvetadze (RUS)



Premier tour

Martic (CRO, n°1) - Juvan (SLO)

Qualifiée - Falkner (SLO)

Errani (ITA) - Kalinina (UKR)

Qualifiée - Zidansek (SLO, n°5)



Riske (USA, n°3) - Lovric (SLO)

Qualifiée - Qualifiée

Radisic (SLO) - Mladenovic (FRA)

Konjuh (CRO) - Vekic (CRO, n°8)



Yastremska (UKR, n°6) - Paolini (ITA)

Kovinic (MNE) - Kalinskaya (RUS)

Martincova (RTC) - Kucova (SLQ)

Watson (GBR) - Cirstea (ROU, n°4)



Peterson (SUE, n°7) - Qualifiée

Pera (USA) - Ferro (FRA)

Zavatska (UKR) - Qualifiée

Cristian (ROU) - Putintseva (KAZ, n°2)



Absent en 2020 à cause de la situation sanitaire, le tournoi de Luxembourg fait son retour au calendrier et Jelena Ostapenko sera bien présente pour y défendre son titre. La Lettone, tête de série numéro 3, ne sera pas exempte du premier tour contrairement à Belinda Bencic et Elise Mertens. Alors que Mandy Minella bénéficie d’une invitation pour représenter son pays dans le tableau, Océane Dodin et Alizé Cornet, tête de série numéro 8, ont égaiement fait le déplacement.



LUXEMBOURG (Luxembourg, WTA 250, dur intérieur, 189 708€)

Tenante du titre (en 2019) : Jelena Ostapenko (LET)



Premier tour

Bencic (SUI, n°1) - Bye

Diyas (KAZ) - Schmiedlova (SLQ)

Dodin (FRA) - Qualifiée

Doi (JAP) - Samsonova (RUS, n°7)



Ostapenko (LET, n°3) - Qualifiée

Qualifiée - Friedsam (ALL)

Gracheva (RUS) - Minella (LUX, WC)

Potapova (RUS) - Cornet (FRA, n°8)



Zhang (CHN, n°6) - Bouzkova (RTC)

Minnen (BEL) - Parrizad Diaz (ESP)

Sharma (AUS) - Tauson (DAN)

Voegele (SUI, WC) - Alexandrova (RUS, n°4)



Vondrousova (RTC, n°5) - Van Uytvanck (BEL)

Qualifiée - Qualifiée

Qualifiée - Sasnovich (BIE)

Mertens (BEL, n°2) - Bye