WTA : Les tableaux de Portoroz et Chennai

Eliminée dès le premier tour à l'US Open alors qu'elle était tenante du titre, Emma Raducanu va se retrouver au-delà de la 80eme place mondiale ce lundi, et la Britannique de 19 ans part en reconquête, du côté de Portoroz en Slovénie, où elle a obtenu une wild-card, et sera tête de série n°1 (puisqu'elle est encore officiellement n°11 mondiale). Quatre autres joueuses du Top 30 seront présentes : Beatriz Haddad Maia, la gagnante de Wimbledon Elena Rybakina, Martina Trevisan et Ekaterina Alexandrova. Alizé Cornet et Diane Parry sont les deux Françaises à avoir fait le déplacement en Slovénie. A noter également deux confrontations russo-ukrainiennes au premier tour : Alexandrova-Kostyuk et Tsurenko-Potapova.Raducanu (GBR, WC, n°1) - Yastremska (UKR)Mandlik (USA, WC) - QVekic (CRO) -Liu (USA) - Pera (USA, n°7)Trevisan (ITA, n°4) - Siniakova (RTC)Q - Krunic (SER)Paolini (ITA) - QJuvan (SLO) -Alexandrova (RUS, n°5) - Kostyuk (UKR)Tsurenko (UKR) - Potapova (RUS)Q - Martincova (RTC)Siegemund (ALL) - Rybakina (KAZ, n°3)Tomljanovic (AUS, n°8) - Bogdan (ROU)Zidansek (SLO) - QQ -Marcinko (CRO, WC)Tauson (DAN) - Haddad Maia (BRE, n°2)Après avoir organisé un tournoi ATP de 1996 à 2017, la ville indienne de Chennai accueille son premier tournoi WTA, juste après l'US Open. L'Américaine Alison Riske-Amritraj et la Russe Varvara Gracheva seront les deux principales tête de série de ce tournoi, où ne sont présentes que cinq joueuses du Top 100. Chloé Paquet sera la seule Française en lice, avec le statut de tête de série n°8.Riske-Amritraj (USA, n°1) - Gasanova (RUS)Hartono (PBS) - Swan (GBR)Q - QWickmayer (BEL) - Wang (CHN, n°6)Linette (POL, n°3) - Uchijima (JAP)Selekhmeteva (RUS) - Papamichail (GRE)Kawa (POL) - Sharma (AUS)Blinkova (RUS) - Marino (CAN, n°7)- Thandi (IND,WC)Zuger (SUI) - Bouchard (CAN, WC)Podoroska (ARG) - QRaina (IND, WC) - Maria (ALL, n°4)Peterson (SUE, n°5) - Jimenez Kasintseva (AND)Q - Fruhvirtova (RTC)Q - Zhao (CAN)Q - Gracheva (RUS, n°2)