Pour la première fois de la saison, le circuit WTA fait étape en France avec le tournoi de Lyon. Locale de l’étape, Caroline Garcia aura fort à faire avec Camila Giorgi, tête de série numéro 1, qui sera sa première adversaire. Alizé Cornet, tête de série numéro 4, devra défier une qualifiée tout comme Océane Dodin quand Kristina Mladenovic sera opposée à Shuai Zhang, tête de série numéro 8. Invitée par les organisateus, Elsa Jacquemot aura également une qualifiée sur son chemin. Après avoir fui l’Ukraine avec sa sœur, Dayana Yastremska débutera son tournoi face à Ana Bogdan.



LYON (France, WTA 250, dur extérieur, 193 127€)

Tenante du titre : Clara Tauson (DAN)



1er tour

Giorgi (ITA, n°1) - Garcia (FRA)

Cocciaretto (ITA) - Trevisan (ITA)

Gracheva (RUS) - Kucova (SLQ)

Zvonareva (RUS, WC) - Van Uytvanck (BEL, n°7)



Golubic (SUI, n°3) - Minnen (BEL)

Friedsam (ALL) - Diatchenko (RUS)

Kovinic (MNE) - Rus (PBS)

Mladenovic (FRA) - Zhang (CHN, n°8)



Paolini (ITA, n°5) - Bara (ROU)

Korpatsch (ALL, Q) - Dodin (FRA)

Yastremska (UKR, WC) - Bogdan (ROU)

Bucsa (ESP, Q) - Cornet (FRA, n°4)



Konjuh (CRO, n°6) - Boulter (GBR, Q)

Bondar (HUN) - Miyazaki (JAP, Q)

Voegele (SUI, Q) - Jacquemot (FRA, WC)

Bolkvadze (GEO, Q) - Cirstea (ROU, n°2)



MONTERREY (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 212 440€)

Tenante du titre : Leylah Fernandez (CAN)



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Potapova (RUS)

Parry (FRA, Q) - Tomova (BUL, Q)

Navarro(USA, Q) - Zacarias (MEX, Q)

Frech (POL) - Osorio Serrano (COL, n°5)



Sorribes Tormo (ESP, n°4) - Rakhimova (RUS)

Zarazua (MEX, WC) - Tan (FRA, Q)

Watson (GBR) - Niemeier (GER, Q)

Doi (JPN) - Parrizas-Diaz (n°6)



Li (USA, n°8) - Wang (CHN)

Udvardi (HUN) - Haddad Maia (BRA)

Errani (ITA, Q) - Bouzkova (RTC)

Martic (CRO) - Keys (USA, n°3)



Stephens (USA, n°7) - Sherif (EGY)

Wang (CHN) - Galfi (HUN, Q)

Zheng (CHN) - Kalinskaya (RUS)

Schmiedlova (SVK) - Fernandez (CAN, n°2)