WTA : Les tableaux de Hobart et Adelaïde

A une semaine du coup d'envoi de l'Open d'Australie, les joueuses vont tenter de se préparer de la meilleure des façons du côté de Hobart, où Elise Mertens et Garbine Muguruza (qui a demandé une wild-card au dernier moment) seront les deux premières têtes de série. Trois Françaises ont fait le déplacement sur l'île de Tasmanie et souhaiteront faire le plein de confiance avant Melbourne : Caroline Garcia, Fiona Ferro et Alizé Cornet, qui a pourtant abandonné vendredi à Auckland en raison d'une blessure aux adducteurs.



HOBART (AUSTRALIE, WTA International, dur extérieur, 247 273 €)

Tenante du titre : Sofia Kenin (USA)



1er tour

Mertens (BEL, n°1) - Qualifiée

Zhu (CHN) - Kuzmova (SLQ)

Teichmann (SUI) - Qualifiée

Ferro (FRA) - Peterson (SUE, n°7)



Rybakina (KAZ, n°3) - Zidansek (SLO)

Van Uytvanck (BEL) - Cornet (FRA)

Qualifiée - Kr.Pliskova (RTC)

Cabrera (AUS, WC) - Garcia (FRA, n°8)



Linette (POL, n°6) - Kuznetsova (RUS)

Sharma (AUS, WC) - Davis (USA)

Qualifiée - Qualifiée

Flipkens (BEL) - Zhang (CHN, n°4)



Kudermetova (RUS, n°5) - Stosur (AUS, WC)

Bellis (USA) - Bouzkova (RTC)

Blinkova (RUS) - Qualifiée

Wang (CHN) - Muguruza (ESP, n°2, WC)



Idole du public australien, la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty va conclure sa préparation pour l’Open d’Australie à Adelaide, qui accueille le circuit WTA pour la première fois en remplacement du tournoi organisé précédemment à Sydney. Simona Halep, Petra Kvitova et Belinda Bencic seront les autres têtes d’affiche, en l’absence de joueuses françaises, Pauline Parmentier n’ayant pas passé le premier tour des qualifications.



ADELAIDE (Australie, WTA Premier, dur extérieur, 704 047€)

Première édition, remplace le tournoi de Sydney



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Pavlyuchenkova (RUS) - Kontaveit (EST)

Kerber (ALL) - Stephens (USA)

Qualifiée - Vondrousova (RTC, n°8)



Bencic (SUI, n°4, WC) - Qualifiée

Goerges (ALL) - Hon (AUS, WC)

Collins (USA) - Qualifiée

Qualifiée - Kenin (USA, n°7)



Bertens (PBS, n°5) - Sakkari (GRE)

Sevastova (LET) - Vekic (CRO)

Yastremska (UKR) - Qualifiée

Wang (CHN) - Kvitova (RTC, n°3)



Sabalenka (BIE, n°6, WC) - Hsieh (TPE)

Qualifiée - Strycova (RTC)

Qualifiée - Tomljanovic (AUS, WC)

Halep (ROU, n°2) - Bye