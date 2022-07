WTA : Les tableaux de Hambourg et Palerme

L'an passé, issue des qualifications, la Roumaine Elena-Gabriela Ruse avait alors créé la surprise, remportant ce tournoi WTA 250 d'Hambourg en Allemagne, sur terre battue. Cette année, la joueuse sera de nouveau présente, avec un statut de tête de série n°9. Les deux grandes favorites seront certainement l'Estonienne Anett Kontaveit, bénéficiaire d'une wild card et tête de série n°1, mais également la Russe Daria Kasatkina, tête de série n°2. Aucune Française n'est présente dans le tableau principal.



HAMBOURG (Allemagne, WTA 250, terre battue, 203 024€)

Tenante du titre : Elena-Gabriela Ruse (ROU)



Premier tour

Kontaveit (EST, WC, n°1) - Bara (ROU)

Q - Peterson (SUE)

Doi (JAP) - Q

Korpatsch (ALL) - Petkovic (ALL, n°8)



Krejcikova (RTC, n°3) - Q

Kalinskaya (RUS) - Frech (POL)

Q - Lys (ALL, WC)

Potapova (RUS) - Gracheva (RUS, n°6)



Zanevska (BEL, n°7) - Tomova (BUL)

Q - Q

Krunic (SER) - Galfi (HUN)

Schunk (ALL, WC) - Sasnovich (BIE, n°4)



Ruse (ROU, n°9) - Pera (USA)

Q - Niemeier (ALL)

Jani (HUN) - Pigossi (BRE)

Siniakova (RTC) - Kasatkina (RUS, n°2)



La France sera particulièrement bien représentée au tournoi WTA 250 de Palerme en Italie, sur terre battue, avec pas moins de cinq représentantes. Un duel 100% tricolore aura même lieu d'entrée, entre Chloé Paquet et Caroline Garcia, tête de série n°5. Clara Burel aura elle aussi droit à une tête de série, pour son entrée en lice, avec la Hongroise Anna Bondar (n°7). Diane Parry affrontera l'Américaine Lauren Davis, tandis qu'Océane Dodin fera face à une qualifiée. Du côté des favorites, on peut citer l'Italienne Martina Trevisan, tête de série n°1, mais également la Kazakhe Yulia Putintseva, tête de série n°2. Tenante du titre, l'Américain Danielle Collins est absente.



PALERME (Italie, WTA 250, terre battue, 203 024€)

Tenante du titre : Danielle Collins (USA)



Premier tour

Trevisan (ITA, n°1) - Q

Bronzetti (ITA) - Xi.Wang (CHN)

Errani (ITA, WC) - Cocciaretto (ITA, WC)

Paquet (FRA) - Garcia (FRA, n°5)



S.Zhang (CHN, n°3) - Martic (CRO)

Paolini (ITA) - Schmiedlova (SLQ)

Xin.Wang (CHN) - Siegemund (ALL)

Q - Parrizas Diaz (ESP, n°8)



Bondar (HUN, n°7) - Burel (FRA)

Stefanini (ITA, WC) - Udvardy (HUN)

In-Albon (SUI) - Q

Bogdan (ROU) - Sorribes Tormo (ESP, n°4)



Begu (ROU, n°6) - Q

Q - Dodin (FRA)

Davis (USA) - Parry (FRA)

Q - Putintseva (KAZ, n°2)