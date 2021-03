Même s'il manque les quatre meilleures joueuses du monde (Barty, Osaka, Halep, Kenin), le tableau du tournoi de Dubai a vraiment fière allure, avec notamment Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Aryna Sabalenka et Petra Kvitova comme principales têtes de série. Douze joueuses du Top 20 seront présentes et tenteront de prendre de gros points dans ce tournoi estampillé WTA 1000. Les quatre Françaises du Top 100 feront également le déplacement dans les Emirats, mais auront fort à faire. Fiona Ferro et Kristina Mladenovic vont en effet jouer deux têtes de série, respectivement Elise Mertens et Petra Martic. Caroline Garcia devra quant à elle défier dès le premier tour Angelique Kerber, alors qu'Alizé Cornet, si elle bat Daria Kasatkina d'entrée, sera opposée à Aryna Sabalenka.



DUBAI (Emirats arabes unis, WTA 1000, dur extérieur, 1 540 823€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Bye

Q.Wang (CHN) - Kuznetsova (RUS)

Tig (ROU) - Ostapenko (LET)

Krejcikova (RTC) - Sakkari (GRE, n°16)



Keys (USA, n°11) - Q

Siegemund (ALL) - Potapova (RUS, WC)

Pavlyuchenkova (RUS) - Kudermetova (RUS)

Bencic (SUI, n°6) - Bye



Kvitova (RTC, n°4) - Bye

Badosa (ESP) - Teichmann (SUI)

Jabeur (TUN) - Siniakova (RTC)

Zheng (CHN) - Rybakina (KAZ, n°14)



Vondrousova (RTC, n°12) - Q

Gauff (USA, WC) - Alexandrova (RUS)

Q - Kr.Pliskova (RTC)

Bertens (PBS, n°5) - Bye



Swiatek (POL, n°8) - Bye

Q - Hercog (SLO)

Anisimova (USA) - Q

Q - Muguruza (ESP, n°9)



Kontaveit (EST, n°15) - Babos (HON, WC)

Cirstea (ROU) - Q

Cornet (FRA) - Kasatkina (RUS)

Sabalenka (BIE, n°3) - Bye



Azarenka (BIE, n°7) - Bye

Kerber (ALL) - Garcia (FRA)

Rogers (USA) - Q

Ferro (FRA) - Mertens (BEL, n°10)



Martic (CRO, n°13) - Mladenovic (FRA)

Shvedova (KAZ) - Pegula (USA)

Sevastova (LET) - Pera (USA)

Ka.Pliskova (RTC, n°2) - Bye



Les meilleures joueuses du circuit ont rallié Dubaï. Ainsi, le tableau du tournoi WTA 250 de Guadalajara est moins relevé. La joueuse la mieux classée est l’Argentine Nadia Podoroska avec sa 45eme place mondiale. Elle affrontera une joueuse issue des qualifications. Marie Bouzkova (n°2), finaliste du Phillip Island Trophy en février, Anna Blinkova (n°3) et Sara Sorribes Tormo (n°4) sont les autres têtes de série principales. Invitée cette semaine à Lyon où elle a perdu au 1er tour, la Canadienne Eugenie Bouchard, a reçu une nouvelle wild card. Aucune joueuse française n’a fait le voyage au Mexique.



GUADALAJARA (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 197 471€)

Première édition



1er tour

Podoroska (ARG, n°1) - Q

Q - X.Wang (CHN)

Q - Friedsam (ALL)

Gracheva (RUS) - Kovinic (MNE, n°6)



Blinkova (RUS, n°3) - Zidansek (SLO)

McNally (USA) - Volynets (USA, WC)

Bouchard (CAN, WC) - Q

Bolsova (ESP) - Juvan (SLO, n°8)



Fernandez (CAN, n°7) - Kalinskaya (RUS)

Q - Q

Golubic (SUI) - Stojanovic (SER)

Minnen (BEL) - Sorribes Tormo (ESP, n°4)



Hibino (JAP, n°5) - Schmiedlova (SLQ)

Zarazua (MEX, WC) - Kawa (POL)

Vandeweghe (USA) - Buzarnescu (ROU)

Bara (ROU) - Bouzkova (RTC, n°2)