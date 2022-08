WTA : Les tableaux de Cleveland et Granby

CLEVELAND (Etats-Unis, WTA 250, dur extérieur, 250 770€)

A une semaine de l'US Open, Cleveland accueille la deuxième édition de son tournoi WTA 250, où quelques grands noms du circuit ont fait le déplacement afin d'engranger un maximum de confiance. Ce sera notamment le cas de l'ancienne gagnante de Roland-Garros Barbora Krejcikova, mais aussi de l'ancienne gagnante de l'Open d'Australie Sofia Kenin. Deux Françaises sont présentes dans le tableau principal : Alizé Cornet, qui visera la 500eme victoire de sa carrière contre Dayana Yastremska, et Caroline Garcia, même si la Lyonnaise, demi-finaliste à Cincinnati, pourrait déclarer forfait afin de se préserver en vue de l'US Open, où elle sera tête de série avec un bon coup à jouer au vu de sa forme actuelle.Krejcikova (RTC, n°1, WC) - Potapova (RUS)Q - Pera (USA)Kenin (USA, WC) - QStearns (USA, WC) - Begu (ROU, n°5)Mertens (BEL, n°4) - Cirstea (ROU)Linette (POL) - Putintseva (KAZ)Q - Kalinina (UKR)Samsonova (RUS) -Sasnovich (BIE, n°7) - Krunic (SER)Sorribes Tormo (ESP) - Osorio (COL)Gracheva (RUS) - Brengle (USA)Davis (USA, WC) - Alexandrova (RUS, n°3)- Yastremska (URK)Tauson (DAN) - QZhang (CHN) - Siniakova (RTC)Sherif (EGY) - Trevisan (ITA, n°2)Après avoir été un tournoi ITF de 2011 à 2019, le tournoi canadien de Granby monte en grade cette année, en devenant un tournoi WTA 250. La Russe Daria Kasatkina et la Belge Alison Van Utyvanck, les deux principales têtes de série, tenteront d'y briller à une semaine du début de l'US Open, tout comme les deux Françaises engagées, Diane Parry et Océane Dodin.Kasatkina (RUS, n°1) - Minnen (BEL)Kovinic (MON) - Frech (POL)Dart (GBR) - Zanevska (BEL)Peterson (SUE) - Parrizas Diaz (ESP, n°5)Bondar (HON, n°4) - QPodoroska (ARG) - Maria (ALL)- Q- Martincova (RTC, n°8)Bronzetti (ITA, n°6) - Zidansek (SLO)Fourlis (AUS) - Kostyuk (UKR)Marino (CAN) Mboko (CAN)Q - Paolini (ITA, n°3)Juvan (SLO, n°7) - QSaville (AUS) - Xiyu Wang (CHN)Xinyu Wang (CHN) - Sebov (CAN)Schmiedlova (SLQ) - Van Uytvanck (BEL, n°2)