WTA : Les tableaux de Chicago et Nur-Sultan

Une semaine avant le coup d'envoi du tournoi d'Indian Wells, reporté de mars à octobre en raison de la pandémie de coronavirus, certaines des meilleures joueuses du monde ont rendez-vous du côté de Chicago pour le "tournoi d'automne", la ville de l'Illinois ayant déjà accueilli un tournoi la semaine avec l'US Open. Victorieuse en août, Elina Svitolina revient à Chicago, où elle sera la tête de série n°1. Garbine Muguruza, Belinda Bencic et Anastasia Pavlyuchenkova seront les autres têtes de série principales. Alizé Cornet, finaliste en août, sera présent également tout comme Caroline Garcia.



CHICAGO (ETATS-UNIS, WTA 500, dur extérieur, 482 536€)

Tenante du titre (en août) : Elina Svitolina (UKR)



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Bye

Anisimova (USA) - Golubic (SUI)

Q - Kostyuk (UKR)

Ruse (ROU) - Giorgi (ITA, n°15)



Pegula (USA) - Q

Petkovic (ALL, n°9) - Q

Clijsters (BEL, WC) - Hsieh (TAI)

Jabeur (TUN, n°6) - Bye



Bencic (SUI, n°3) - Bye

Q - Dolehide (USA, WC)

Osorio Serrano (COL) - Martincova (RTC)

Stephens (USA) - Zidansek (SLO, n°13)



Kudermetova (RUS, n°12) - Q

Davis (USA) - Q

Sasnovich (BIE) - Keys (USA)

Rybakina (RUS, n°5) - Bye



Mertens (BEL, n°7) - Bye

Cornet (FRA) - Yastremska (UKR)

Bouzkova (RTC) - Doi (JAP)

Q - Collins (USA, n°10)



Teichmann (SUI, n°16) - Kanepi (EST)

Vandeweghe (USA, WC) - Linette (POL)

Tomljanovic (AUS) - Vondrousova (RTC)

Pavlyuchenkova (RUS, n°4) - Bye



Andreescu (CAN, n°8) - Bye

Q - Rogers (USA)

Q - Garcia (FRA)

Brengle (USA) - Kontaveit (EST, n°11)



Azarenka (BIE, n°14) - Zhang (CHN)

Baptiste (CAN, WC) - Paolini (ITA)

Vekic (CRO) - Li (USA)

Muguruza (ESP, n°2) - Bye



Les joueuses qui ne souhaitent pas encore traverser l'Atlantique et rester jouer en salle ont quant à elles rendez-vous du côté de Nur-Sultan, pour la première édition féminine du tournoi kazakh, qui accueillait les hommes la semaine précédente. Yulia Putintseva et Alison Van Uytvanck seront les deux joueuses les mieux placées. Côté français, elles sont deux à avoir fait le déplacement et seront d'ailleurs tête de série : Kristina Mladenovic (n°3) et Clara Burel (n°8).



NUR-SULTAN (KAZAKHSTAN, WTA 250, dur indoor, 202 702€)

Première édition



1er tour

Putintseva (KAZ, n°1) - Gorgodze (GEO)

Lapko (BIE) - Niemeier (ALL)

Gasanova (RUS) - Q

Blinkova (RUS) - Konjuh (CRO, n°5)



Mladenovic (FRA, n°3) - Danilina (KAZ, WC)

Pattinama Kerkhove (PBS) - Potapova (RUS, WC)

Diyas (KAZ) - Q

Voegele (SUI) - Peterson (SUE, n°6)



Burel (FRA, n°8) - Minella (LUX)

Cristian (ROU) - Q

Q - Q

Juvan (SLO) - Minnen (BEL, n°4)



Gracheva (RUS) - Kr.Pliskova (RTC)

Q - Diatchenko (RUS)

Friedsam (ALL) - Rodionova (AUS)

Kulambayeva (KAZ, WC) - Van Uytvanck (BEL, n°2)