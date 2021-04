WTA - Les tableaux de Charleston et Bogota

Après une saison 2020 durant laquelle le tournoi de Charleston n'avait pas pu se dérouler dans son format habituel, une exhibition par équipe avait finalement eu lieu durant l'été, le WTA 500 organisé aux Etats-Unis reprend ses droits. Madison Keys va tenter d'y défendre son titre mais devra potentiellement battre Marketa Vondrousova, Kiki Bertens et Ashleigh Barty avant de pouvoir espérer jouer la finale. Dans son demi-tableau, on retrouve aussi la Française Kristina Mladenovic qui débutera contre l'Américaine Shelby Rogers. La deuxième joueuse française en lice à Charleston, Alizé Cornet défiera Bernarda Pera au premier tour.



CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 480 921 €)

Tenante du titre (en 2019) : Madison Keys (USA)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Doi (JPN) - Shvedova (KAZ)

Mladenovic (FRA) - Rogers (USA)

Linette (POL) - Anisimova (USA, n°13)



Rybakina (KAZ, n°10) - McNally (USA)

Sevastova (LAT) - Potapova (RUS)

Gracheva (RUS) - Badosa (ESP)

Bencic (SUI, n°5, WC) - Bye



Bertens (PBS, n°4) - Bye

Qualifiée - Di Lorenzo (USA)

Zarazua (MEX) - Navarro (USA, WC)

Qualifiée - Kudermetova (RUS, n°15)



Vondrousova (RTC, n°9, WC) - Babos (HON)

Tomljanovic (AUS) - McHale (USA)

Stephens (USA) - Qualifiée

Keys (USA, n°8) - Bye



Muguruza (ESP, n°6) - Bye

Qualifiée - Qualifiée

Qualifiée - Diyas (KAZ)

Petkovic (ALL) - Putintseva (KAZ, n°11)



S.Zhang (CHN, n°16) - Fernandez (CAN)

Qualifiée - Kovinic (MNE)

Qualifiée - Bouzkova (RTC)

Kvitova (RTC, n°3, WC) - Bye



Mertens (BEL, n°7) - Bye

Pera (USA) - Cornet (FRA)

Giorgi (ITA) - Baptiste (USA, WC)

Trevisan (ITA) - Jabeur (TUN, n°12)





Gauff (USA, n°14) - Pironkova (BUL)

Hibino (JPN) - Samsonova (RUS)

Davis (USA) - Brengle (USA)

Kenin (USA, n°2) - Bye







A Bogota, le plateau est nettement moins relevé pour succéder à Amanda Anisimova au palmarès de ce tournoi WTA 250 organisé en Colombie. Aucune joueuse du Top 50 ne va y participer et il n'y aura que cinq membres du top 100 dont Saisai Zheng qui est la mieux classée (53eme).



Bogota (Colobmie, WTA 250, terre battue, 200 044 €)

Tenante du titre (en 2019) : Amanda Anisimova (USA)



1er tour

S.Zheng (CHN, n°1) - Arconada (USA)

Voegele (SUI) - Qualifiée

Osorio Serrano (COL, WC) - Vickery (USA)

Kung (SUI) - Martincova (RTC, n°7)



Tauson (DAN, n°4) - Qualifiée

Buzarnescu (ROU) - Qualifiée

Qualifiée - Plazas (COL, WC)

Ahn (USA) - Paolini (ITA, n°6)



Y.Wang (CHN, n°8) - Arango (COL, WC)

Friedsam (ALL) - Tomova (BUL)

Bucsa (ESP) - Qualifiée

Bara (ROU) - Rus (PBS, n°3)



Zidansek (SLO, n°5) -Kalinskaya (RUS)

Sharma (AUS) - Qualifiée

Schmiedlova (SVQ) - Bolsova (ESP)

Errani (ITA) - Sorribes Tormo (ESP, n°2)