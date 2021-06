WTA : Les tableaux de Birmingham et Berlin

Après Nottingham, Birmingham accueille à son tour un tournoi préparatoire à Wimbledon. En l’absence de la tenante du titre Ashleigh Barty, Elise Mertens sera la tête de série numéro 1 alors que trois Françaises seront en lice au premier tour. Caroline Garcia, pour ses débuts sur gazon, défiera la Britannique Harriet Dart. Fiona Ferro, tête de série numéro 7, et Kristina Mladenovic, pour leur part, seront adversaires d’entrée.



BIRMINGHAM (Grande-Bretagne, WTA 250, gazon, 194 268€)

Tenante du titre (2019) : Ashleigh Barty (AUS)



1er tour

Mertens (BEL, n°1) - Tomljanovic (AUS)

Qualifiée - Kr.Pliskova (RTC)

Dart (GBR, WC) - Garcia (FRA)

Hsieh (TPE) - Bouzkova (RTC, n°8)



Kasatkina (RUS, n°4) - Hercog (SLO)

Brengle (USA) - Kostyuk (UKR)

Stosur (AUS, WC) - Qualifiée

Davis (USA) - Ostapenko (LET, n°5)



Zhang (CHN, n°6) - Qualifiée

Golubiv (SUI) - Watson (GBR)

Giorgi (ITA) - Qualifiée

Jones (GBR, WC) - Vekic (CRO, n°3)



Ferro (FRA, n°7) - Mladenovic (FRA)

Stojanovic (SER) - Potapova (RUS)

Fernandez (CAN) - Qualifiée

Qualifiée - Jabeur (TUN, n°2)



Pour la première fois, le circuit WTA fait étape dans la capitale allemande pour un tournoi sur gazon. En amont de Wimbledon, Aryna Sabalenka a décidé de faire le déplacement tout comme Elina Svitolina. A l’image de Bianca Andreescu et Karolina Pliskova, la Biélorusse et l’Ukrainienne seront exemptée de premier tour. Alizé Cornet, seule Tricolore à entrer directement dans le tableay, sera opposée d’entrée à Amanda Anisimova.



BERLIN (Allemagne, WTA 500, gazon, 456 073€)

Première édition



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Qualifiée - Keys (USA)

Vondrousova (RTC) - Qualifiée

Kudermetova (RUS) - Muchova (RTC, n°8)



Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Bye

Pegula (USA) - Qualifiée

Kerber (ALL) - Qualifiée

Petkovic (ALL, WC) - Azarenka (BIE, n°7)



Muguruza (ESP, n°6) - Cirstea (ROU)

Rybakina (KAZ) - Rogers (USA)

Anisimova (USA) - Cornet (FRA)

Andreescu (CAN, n°3) - Bye



Bencic (SUI, n°5) - Qualifiée

Martic (CRO) - Qualifiée

Alexanderova (RUS) - Kalinskaya (RUS, WC)

Svitolina (UKR, n°2) - Bye