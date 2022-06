WTA : Les tableaux de Bad Homburg et Eastbourne

Après Berlin, l'Allemagne accueille un deuxième tournoi sur gazon en guise de préparation à Wimbledon, du côté de Bad Homburg. La Russe Daria Kasatkina, privée du Grand Chelem londonien, sera la tête de série n°1 de ce tournoi. Belinda Bencic, la tenante du titre Angelique Kerber et Simona Halep seront les autres principales têtes de série. Côté français, on retrouvera Caroline Garcia et Alizé Cornet, situées dans le même quart de tableau.



BAD HOMBURG (Allemagne, WTA 250, gazon, 239 876€)

Tenante du titre : Angelique Kerber (ALL)



1er tour

Kasatkina (RUS, n°1) – Petkovic (ALL)

Liu (USA) – Niemeier (ALL)

Q – Stephens (USA)

Andreescu (CAN) – Trevisan (ITA, n°7)



Halep (ROU, n°4) – Siniakova (RTC)

Q – Zidansek (SLO)

Li (USA) – Bondar (HON)

Van Uytvanck (BEL) – Anisimova (USA, n°6)



Kudermetova (RUS, n°5) – Kalinskaya (RUS)

Potapova (RUS) – Maria (ALL)

Juvan (SLO) – Bronzetti (ITA)

Q – Kerber (ALL, n°3)



Samsonova (RUS, n°8) – Q

Sasnovich (BIE) – Garcia (FRA)

Cornet (FRA) – Minnen (BEL)

Lisicki (ALL) – Bencic (SUI, n°2)



EASTBOURNE (Angleterre, WTA 500, gazon, 722 044€)

Tenante du titre : Jelena Ostapenko (LET)



1er tour

A venir...