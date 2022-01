Le tennis féminin est de retour pour une nouvelle saison, avec ce WTA 500 d'Adelaïde. La reine du circuit Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, et sa poursuivante Aryna Sabalenka (n°2) sont au rendez-vous de l'événement qui leur servira de préparation à l'Open d'Australie. L'Australienne, lauréate de l'édition 2020, et la Biélorusse sont directement qualifiées pour le deuxième tour. Maria Sakkari et Paula Badosa, respectivement têtes de série n°3 et n°4, tenteront de se défaire d'entrée de Tamara Zidansek et Victoria Azarenka tandis qu'Emma Raducanu, victorieuse surprise du dernier US Open, a renoncé au tournoi pour se remettre du coronavirus. Chloé Paquet, classée 119eme à la WTA, est l'unique représentante tricolore. Le tirage au sort lui a réservé la Slovène Kaja Juvan en ouverture.



A DELAIDE 1 (Australie, WTA 500, dur extérieur, 618 617€)

Tenante du titre : Iga Swiatek (POL)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Gauff (USA) - Q

Watson (GBR) - Tomljanovic (AUS)

Q - Kenin (USA, n°6)



Badosa (ESP, n°4) - Azarenka (BIE)

Hon (AUS, WC) - Kvitova (RTC)

Alexandrova (RUS) - Fernandez (CAN)

Q - Swiatek (POL, n°5)



Rybakina (KAZ, n°7) - Sanders (WC, AUS)

Q - Q

Q - Rogers (USA)

Zidansek (SLO) - Sakkari (GRE, n°3)



Svitolina (UKR, n°8) - Gasanova (RUS)

Doi (JAP) - Kucova (SLQ)

Juvan (SLO) - Paquet (FRA)

Bye - Sabalenka (BIE, n°2)



Deux semaines avant le coup d'envoi de l'Open d'Australie, Melbourne accueille deux tournois préparatoires durant la même semaine. Dans le tournoi n°1, c'est Naomi Osaka, absente depuis l'US Open, qui sera la tête de série n°1 et qui défiera dès le premier tour Alizé Cornet, qui repart pour une nouvelle saison, à bientôt 32 ans, alors qu'elle avait laissé planer le doute il y a un peu moins d'un an. Simona Halep, retombée au 20eme rang mondial suite à sa longue absente de l'an passé en raison d'une blessure au mollet, sera la tête de série n°2. Une deuxième Française est présente dans le tableau : Clara Burel, qui sera opposée à la Chinose Zhang pour entamer la saison.



MELBOURNE 1 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 600€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



1er tour

Osaka (JAP, n°1) - Cornet (FRA)

Martic (CRO) - Zanevska (BEL)

Zhang (CHN) - Burel (FRA)

Petkovic (ALL) - Samsonova (RUS, n°5)



Kudermetova (RUS, n°3) - Q

Brengle (USA) - Q

Potapova (RUS) - Cabrera (AUS, WC)

Q - Siniakova (RTC, n°8)



Martincova (RTC, n°7) - Konjuh (CRO)

Cristian (ROU) - Kanepi (EST)

Zheng (CHN) - Q

Zvonareva (RUS) - Riske (USA, n°9)



Golubic (SUI, n°6) - Davis (USA)

Q - Mendez (AUS, WC)

Ruse (ROU) - Rodionova (AUS, WC)

Q - Halep (ROU, n°2)



Le tournoi de Melbourne 2 semble un peu moins relevé sur le papier, avec l'Américaine Jessica Pegula (18eme) et la Belge Elise Mertens (21eme) comme principales têtes de série. Une seule Française est présente dans le tableau : Caroline Garcia qui, avec un nouvel entraîneur, espère reprendre sa carrière par le bon bout et sera opposée à la Lettone Anastasija Sevastova au premier tour.



MELBOURNE 2 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 600€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



1er tour

Pegula (USA, n°1) - Begu (ROU)

Paolini (ITA) - Schmiedlova (SLQ)

Van Uytvanck (BEL) - Anisimova (USA)

Gracheva (RUS) - Cirstea (ROU, n°5)



Kasatkina (RUS, n°3) - Q

Keys (USA) - Q

Parrizas Diaz (ESP) - Perez (AUS, WC)

Q - Kostyuk (UKR, n°8)



Li (USA, n°7) - Sherif (EGY)

Sevastova (LET) - Garcia (FRA)

Minnen (BEL) - Q

Haddad Maia (BRE) - Sorribes Tormo (ESP, n°4)



Tauson (DAN, n°6) - Kalinina (UKR)

Q - Stosur (AUS, WC)

Peterson (SUE) - Sharma (AUS, WC)

Q - Mertens (BEL, n°2)