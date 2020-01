WTA : Les ambitions de Mladenovic pour 2020

Ce mardi, Kristina Mladenovic défie la n°2 mondiale Karolina Pliskova au premier tour de l’Open d’Australie, avec le rêve de faire tomber l’une des meilleures joueuses du monde, comme elle l’avait fait contre Naomi Osaka (à Dubai) ou Ashleigh Barty (en finale de Fed Cup) l’an passé. Désormais 41eme mondiale, après avoir été 10eme en octobre 2017, la joueuse française de 26 ans, entraînée par son jeu frère suite au départ de Sasha Bajin, s’est longuement confiée au site de la WTA ce lundi, et a évoqué ses ambitions pour la saison 2020. Des ambitions très élevées.

Remonter au classement en simple et briller aux JO

« Mon but est simple. Je veux juste continuer à jouer de la façon dont je joue, car je sais que c’est de cette façon que je peux revenir au top et égaler mon meilleur classement, sinon mieux. Je suis ambitieuse. Je travaille pour augmenter mon niveau moyen et me donner l’opportunité de gagner de grands titres. 2019 m’a donné confiance dans mon tennis et je veux avoir de grands objectifs car je me sens prête, mentalement forte, excitée et motivée, plus que jamais. C’est peut-être la maturité, je ne sais pas ! Je dois encore me qualifier, mais c’est sûr que les Jeux Olympiques sont un gros objectif. Ce serait mes troisièmes et je serais vraiment fière, même si ça me donne un coup de vieux. Je veux faire de bonnes choses, que ce soit en simple, en double ou en double mixte. Je continuerai à jouer en simple avec Timea (Babos) pendant la saison, c’est ma meilleure amie et ma meilleure partenaire. Mais aux JO, je jouerai avec Caroline (Garcia) si on se qualifie. On a prouvé cette année en Fed Cup qu’on n’avait pas besoin de jouer beaucoup ensemble, ça a cliqué tout de suite en Fed Cup. Si on rejoue ensemble, ça ira même avec seulement quelques jours d’entraînement. Cette saison, c’est en double que je suis la plus ambitieuse, mais pourquoi pas en simple ? Je veux vraiment revenir là où j’étais quand j’étais en haut du classement ». La route s’annonce longue, et le début de la « remontada » commence dès ce mardi contre la montagne Pliskova !