Après Madrid, la route de Roland-Garros va passer par Rome pour le dernier tournoi WTA 1000 au calendrier avant les Internationaux de France. Tenante du titre et tête de série numéro 1, Iga Swiatek sera exemptée de premier tour après avoir manqué l’étape madrilène. Son entrée en lice sera face à une Américaine, Shelby Rogers ou Alison Riske. A l’opposé du tableau, Paula Badosa essayera de faire oublier sa contre-performance dans la capitale espagnole. Pour cela, elle retrouvera une qualifiée ou Veronika Kudermetova. Egalement prévues pour entrer en lice au deuxième tour, Aryna Sabalenka devra en découdre avec Shuai Zhang ou Martina Trevisan alors que Maria Sakkari sera opposée soit à Sloane Stephens, soit à Ekaterina Alexandrova.

Cornet seule Tricolore dans le tableau

Une des affiches du premier tour sera à n’en pas douter le duel entre la tête de série numéro 10 Emma Raducanu et Bianca Andreescu, qui ont pour point commun d’avoir remporté l’US Open, en 2019 pour la Canadienne et en 2021 pour la Britannique. Côté Tricolore, seule Alizé Cornet a obtenu un billet direct pour le tableau principal, aucune Française étant engagée dans les qualifications, mais le sort n’a pas été très favorable pour la Niçoise. En effet, elle entamera le tournoi face à Simona Halep avant un potentiel deuxième tour contre la tête de série numéro 7 Danielle Collins. Finalistes ce samedi à Madrid, Ons Jabeur et Jessica Pegula débuteront la semaine dès le premier tour, face à Sorana Cirstea pour la Tunisienne et Liudmila Samsonova pour l’Américaine.



ROME (Italie, WTA 1000, terre battue extérieure, 2 392 749€)

Tenante du titre : Iga Swiatek (POL)



Premier tour

Swiatek (POL, n°1) - Bye

Rogers (USA) - Riske (USA)

Osorio Serrano (COL) - Bronzetti (ITA, WC)

Golubic (SUI) - Azarenka (BIE, n°16)



Raducanu (GBR, n°10) - Andreescu (CAN, SR)

Sorribes Tormo (ESP) - Osaka (JAP)

Martic (CRO, Q) - Muchova (RTC, SR)

Kontaveit (EST, n°5) - Bye



Sabalenka (BIE, n°3) - Bye

Zhang (CHN) - Trevisan (ITA, WC)

Kalinina (UKR) - Keys (USA)

Samsonova (RUS) - Pegula (USA, n°13)



Bencic (SUI, n°12) - Cocciaretto (ITA, WC)

Martincova (RTC, Q) - Anisimova (USA)

Cornet (FRA) - Halep (ROU)

Collins (USA, n°7) - Bye



Muguruza (ESP, n°8) - Bye

Juvan (SLO, Q) - Putintseva (KAZ, Q)

Giorgi (ITA) - Tomljanovic (AUS)

Cirstea (ROU) - Jabeur (TUN, n°9)



Gauff (USA, n°15) - Kerber (ALL)

Tauson (DAN) - Kostyuk (UKR, Q)

Stephens (USA) - Alexandrova (RUS)

Sakkari (GRE, n°4) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Bye

Paolini (ITA) - Teichmann (SUI)

Rybakina (KAZ) - Avanesyan (RUS, Q)

Davis (USA, Q) - Ostapenko (LET, n°11)



Pavlyuchenkova (RUS, n°14) - Fernandez (CAN)

Kasatkina (RUS) - Zidansek (SLO)

Sasnovich (BIE, Q) - Kudermetova (RUS)

Badosa (ESP, n°2) - Bye