WTA : Le tableau du Gippsland Trophy de Melbourne

Après un premier tournoi début janvier du côté d'Abu Dhabi, la saison WTA reprend à partir de ce dimanche à Melbourne, avec le Gippsland Trophy, qui accueillera quatre joueuses du Top 10 venant se préparer pour l'Open d'Australie. Simona Halep, Naomi Osaka, Elina Svitolina et Aryna Sabalenka seront les quatre premières têtes de série de ce tournoi très relevé, où la Biélorusse fera figure de favorite, après avoir remporté les trois derniers tournois du calendrier WTA (Ostrava, Linz, Abu Dhabi). Reste à savoir dans quelle forme seront les joueuses après deux semaines de quarantaine (sans sortir de leur chambre d'hôtel pour certaines)... Trois joueuses françaises sont présentes dans ce tournoi : Caroline Garcia, Alizé Cornet et Chloé Paquet. Elles ont hérité d'un premier tour à leur portée.



MELBOURNE – GIPPSLAND TROPHY (Australie, WTA 500, dur extérieur, 368 947 €)

1ere édition



1er tour

Halep (ROU, n°1) - Bye

Osuigwe (USA) - Potapova (RUS)

Aiava (AUS, WC) - Paquet (FRA)

Diyas (KAZ) - Siegemund (ALL, n°16)



Alexandrova (RUS, n°9) - Bye

Schmiedlova (SLQ) - Savinykh (RUS)

Juvan (SLO) - Y.Wang (CHN)

Swiatek (POL, n°6) - Bye



Sabalenka (BIE, n°4) - Bye

Sharma (AUS, WC) - Kanepi (EST)

Buzarnescu (ROU) - Kasatkina (RUS)

Gasparyan (RUS) - Hercog (SLO, n°15)



Q.Wang (CHN, n°10) - Bye

Paolini (ITA) - Marino (CAN)

Hibino (JAP) - Sorribes Tormo (ESP)

Muchova (RTC, n°8) - Bye



Mertens (BEL, n°7) - Bye

Lepchenko (USA) - Hibi (JAP)

Tig (ROU) - Babos (HUN)

Rodionova (AUS, WC) - Garcia (FRA, n°12)



Ostapenko (LET, n°13) - Errani (ITA)

Kovinic (MNE) - Zidansek (SLO)

Trevisan (ITA) - Petkovic (ALL)

Svitolina (UKR, n°3) - Bye



Konta (GBR, n°5) - Bye

Pera (USA) - Gadecki (AUS, WC)

Tsurenko (UKR) - Sasnovich (BIE)

Begu (ROU) - Zheng (CHN, n°11)



Gauff (USA, n°14) - Teichmann (SUI)

Kalinskaya (RUS) - Boulter (GBR)

Cornet (FRA) - Tomljanovic (AUS)

Osaka (JAP, n°2) - Bye