WTA : Le tableau d’Indian Wells

Absent en 2020 puis reporté du printemps à l’automne cette année, le tournoi d’Indian Wells fait son retour. Sacrée en 2019, Bianca Andreescu sera bien au rendez-vous. Tête de série numéro 16, la Canadienne retrouvera Alison Riske ou une qualifiée pour son entrée en lice. En l’absence d’Ashleigh Barty et d’Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova et Iga Swiatek seront les deux premières têtes de série quand Emma Raducanu, sacrée à l’US Open, sera dans la partie basse du tableau, tout comme Leylah Fernandez. Côté Français, Elsa Jacquemot, Caroline Garcia, Fiona Ferro et Alizé Cornet ont obtenu une place dans le tableau principal.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 024 656€)

Tenante du titre (en 2019) : Bianca Andreescu (CAN)



Premier tour

Ka.Pliskova (RTC, n°1) - Bye

Zheng (CHN, SR) - McNally (USA, WC)

Sherif (EGY) - Kovinic (MNE)

Podoroska (ARG, n°29) - Bye



Kontaveit (EST, n°18) - Bye

Qualifiée - Bouzkova (RTC)

Qualifiée - Riske (USA)

Andreescu (CAN, n°16) - Bye



Jabeur (TUN, n°12) - Bye

Sevastova (LET) - Hercog (SLO)

Davis (USA), Parrizas Diaz (ESP)

Collins (USA, n°22) - Bye



Sorribes Tormo (ESP, n°28) - Bye

Liu (USA, WC) - Qualifiée

Vondrousova (RTC) - Golubic (SUI)

Sakkari (GRE, n°6) - Bye



Krejcikova (RTC, n°3) - Bye

Hibino (JAP) - Qualifiée

Anisimova (USA) - Scott (USA, WC)

Giorgi (ITA, n°30) - Bye



Badosa (ESP, n°21) - Bye

Jacquemot (FRA, WC) - Yastremska (UKR)

Garcia (FRA) - Qualifiée

Gauff (USA, n°15) - Bye



Kerber (ALL, n°10) - Bye

Siniakova (RTC) - Clijsters (BEL, WC)

Vekic (CRO) - Qualifiée

Kasatkina (RUS, n°20) - Bye



Zidansek (SLO, n°26) - Bye

Schmiedlova (SLQ) - Konjuh (CRO)

Tomljanovic (AUS) - Qualifiée

Muguruza (ESP, n°5) - Bye



Kvitova (RTC, n°7) - Bye

Rus (PBS) - Qualifiée

Linette (POL) - Peterson (SUE)

Azarenka (BIE, n°27) - Bye



Raducanu (GBR, n°17, WC) - Bye

Osorio Serrano (COL) - Sasnovich (BIE)

Kostyuk (UKR) - Zhang (CHN)

Halep (ROU, n°11) - Bye



Mertens (BEL, n°14) - Bye

Qualifiée - Qualifiée

Stephens (USA) - Watson (GBR)

Pegula (USA, n°19) - Bye



Cirstea (ROU, n°32) - Bye

Li (USA) - Doi (JAP)

Martincova (RTC) - Krueger (USA, WC)

Svitolina (UKR, n°4) - Bye



Bencic (SUI, n°8) - Bye

Rogers (USA) - Kalinina (UKR)

Begu (ROU) - Ferro (FRA)

Teichmann (SUI, n°31) - Bye



Fernandez (CAN, n°23) - Bye

Qualifiée - Cornet (FRA)

Kanepi (EST) - Keys (USA)

Pavlyuchenkova (RUS, n°9) - Bye



Rybakina (KAZ, n°13) - Bye

Petkovic (ALL) - Putintseva (KAZ)

Brengle (USA) - Hsieh (TPE)

Ostapenko (LET, n°24) - Bye



Kudermetova (RUS, n°25) - Bye

Qualifiée - Samsonova (RUS)

Volynets (USA, WC) - Martic (CRO)

Swiatek (POL, n°2) - Bye