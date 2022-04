WTA : Le tableau de Madrid

Il y a un an de cela, Aryna Sabalenka remportait alors son onzième et dernier titre, en simple, sur le circuit WTA. Un titre acquis du côté de Madrid, en Espagne, sur terre battue. A l'occasion de l'édition 2022, la Biélorusse, tête de série n°3, affrontera, au premier tour, l'Américaine Amanda Anisimova. Si la logique était respectée, alors pourrait se retrouver en finale, d'un côté, la Polonaise Iga Swiatek, tête de série n°1, qui reste sur 23 victoires de rang, avec les titres à Doha, Indian Wells, Miami et Stuttgart à la clé et qui affrontera une qualifiée pour son entrée en lice. Contre elle, pourrait se retrouver Paula Badosa, tête de série n°2 et opposée à la Russe Veronika Kudermetova, au premier tour. Toutefois, en cas de victoire, l'Espagnole pourrait avoir un second tour redoutable, avec potentiellement la Roumaine Simona Halep face à elle. Pour ce qui est du contingent français, une seule représentante est présente dans le tableau principal. Il s'agit d'Alizé Cornet, opposée à une qualifiée au premier tour.



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Premier tour

Swiatek (POL, n°1) - Q

Teichmann (SUI) - Kvitova (RTC)

Konjuh (CRO) - Siniakova (RTC)

Q - Rybakina (KAZ, n°16)



Raducanu (GBR, n°9) - Martincova (RTC)

Kostyuk (UKR, WC) - Tauson (DAN)

Stephens (USA) - Kalinina (UKR)

Tomljanovic (AUS) - Muguruza (ESP, n°7)



Sakkari (GRE, n°4) - Keys (USA)

Fernandez (CAN) - Kasatkina (RUS)

Q - Osaka (JAP, WC)

Sorribes Tormo (ESP) - Pavlyuchenkova (RUS, n°13)



Pegula (USA, n°12) - Giorgi (ITA)

Fruhvirtova (RTC, WC) - Q

Andreescu (CAN) - Riske (USA)

Puig (PUR, WC) - Collins (USA, n°6)



Ka.Pliskova (RTC, n°5) - Q

Q - Q

Parrizas Diaz (ESP) - Cirstea (ROU)

Q - Ostapenko (LET, n°10)



Azarenka (BIE, n°15) - Golubic (SUI)

Q - Zidansek (SLO)

Samsonova (RUS) - Q

Anisimova (USA) - Sabalenka (BIE, n°3)



Jabeur (TUN, n°8) - Paolini (ITA)

Cornet (FRA) - Q

Zheng (CHN, WC) - Muchova (RTC)

Q - Bencic (SUI, n°11)



Gauff (USA, n°14) - Q

Putintseva (KAZ) - Rogers (USA)

Halep (ROU) - Zhang (CHN)

Kudermetova (RUS) - Badosa (ESP, n°2)