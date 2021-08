WTA : Le tableau de Cincinnati

Les cadors du circuit WTA ont l'ambition de repartir de l'avant à Cincinnati. Titrée à Wimbledon mais sortie d'entrée aux Jeux Olympiques, Ashleigh Barty (n°1) accède directement au 2eme tour où elle est assurée de rencontre une qualifiée. Naomi Osaka (n°2), elle, n'a pas encore retrouvé toute son assurance depuis que sa santé mentale a fait la une de l'actualité à Roland-Garros. De plus, la Japonaise sort d'une désillusion chez elle au Japon où elle n'a pas su aller plus loin qu'en huitièmes de finale des Jeux. L'an dernier, elle a été défaite en finale par Victoria Azarenka en finale. La biélorusse est également au rendez-vous de l'événement. Enfin, Simona Halep, redescendue 13ème mondiale depuis une blessure qui l'a éloignée trois mois des courts, est à la recherche de sa première victoire depuis le 2 mai. Pour être fixée sur les chances des Françaises dans le tournoi, il faudra attendre la fin des qualifications dans lesquelles sont engagées Kristina Mladenovic, Caroline Garcia et Fiona Ferro.



CINCINNATI (Etats-Unis, WTA 1000, dur, 1 816 008€)

Tenante du titre : Victoria Azarenka (BIE)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Q - Q

Riske (USA) - Q

Q - Azarenka (BIE, n°14)



Krejcikova (RTC, n°9) - Kasatkina (RUS)

McNally (USA, WC) - Yastremska (UKR)

Q - Stephens (USA, WC)

Bye - Muguruza (ESP, n°8)



Svitolina (UKR, n°4) - Bye

Sakkari (GRE) - Kerber (ALL)

Ostapenko (LET) - Zidansek (SLO)

Alexandrova (RUS) - Brady (USA, n°13)



Kvitova (RTC, n°11) - Keys (USA)

Kudermetova (RUS) - Q

Jabeur (TUN) - Kontaveit (EST)

Bye - Swiatek (POL, n°6)



Ka.Pliskova (RTC, n°5) - Bye

Putintseva (KAZ) - Q

Pegula (USA) - Special exempt

Linette (POL) - Halep (ROU, n°12)



Mertens (BEL, n°15) - Podoroska (ARG)

Stosur (AUS, WC) - Rybakina (KAZ)

Badosa (ESP) - Martic (CROO)

Bye - Sabalenka (BIE, n°3)



Andreescu (CAN, n°7) - Bye

Muchova (RTC) - Konta (GBR)

Collins (USA) - Rogers (USA)

Vondrousova (RTC) - Bencic (CAN, n°10)



Pavlyuchenkova (RUS, n°16) - Pera (USA, WC)

Teichmann (SUI, WC) - Cirstea (ROU)

Q - Gauff (USA)

Bye - Osaka (JPN, n°2)