Les cadors du circuit WTA ont l'ambition de repartir de l'avant à Cincinnati. Titrée à Wimbledon mais sortie d'entrée aux Jeux d'été, Ashleigh Barty (n°1) accède directement au 2eme tour où elle est assurée de rencontre une qualifiée. Naomi Osaka (n°2), elle, n'a pas encore retrouvé toute son assurance depuis que sa santé mentale a fait la une de l'actualité à Roland-Garros. De plus, la Japonaise sort d'une désillusion chez elle au Japon où elle n'a pas su aller plus loin qu'en huitièmes de finale des Jeux. L'an dernier, elle a été défaite en finale par Victoria Azarenka en finale. La biélorusse est également au rendez-vous de l'événement. Enfin, Simona Halep, redescendue 13ème mondiale depuis une blessure qui l'a éloignée trois mois des courts, est à la recherche de sa première victoire depuis le 2 mai. Pour ce qui est des chances françaises dans ce tournoi, seule Caroline Garcia a su s'extirper des qualifications.



CINCINNATI (Etats-Unis, WTA 1000, dur, 1 816 008€)

Tenante du titre : Victoria Azarenka (BIE)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Sasnovich (BIE, Q) - Watson (GBR, Q)

Riske (USA) - Fernandez (CAN, Q)

Samsonova (RUS, Q) - Azarenka (BIE, n°14)



Krejcikova (RTC, n°9) - Kasatkina (RUS)

McNally (USA, WC) - Yastremska (UKR)

Garcia (FRA, Q) - Stephens (USA, WC)

Muguruza (ESP, n°8) - Bye



Svitolina (UKR, n°4) - Bye

Sakkari (GRE) - Kerber (ALL)

Ostapenko (LET) - Zidansek (SLO)

Alexandrova (RUS) - Brady (USA, n°13)



Kvitova (RTC, n°11) - Keys (USA)

Kudermetova (RUS) - Paolini (ITA, Q)

Jabeur (TUN) - Kontaveit (EST)

Swiatek (POL, n°6) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°5) - Bye

Putintseva (KAZ) - Zhang (CHN, Q)

Pegula (USA) - Giorgi (ITA, SE)

Linette (POL) - Halep (ROU, n°12)



Mertens (BEL, n°15) - Podoroska (ARG)

Stosur (AUS, WC) - Rybakina (KAZ)

Badosa (ESP) - Martic (CRO)

Sabalenka (BIE, n°3) - Bye



Andreescu (CAN, n°7) - Bye

Muchova (RTC) - Konta (GBR)

Collins (USA) - Rogers (USA)

Vondrousova (RTC) - Bencic (CAN, n°10)



Pavlyuchenkova (RUS, n°16) - Pera (USA, WC)

Teichmann (SUI, WC) - Cirstea (ROU)

Hsieh (TAI, Q) - Gauff (USA)

Osaka (JAP, n°2) - Bye