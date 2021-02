WTA : Le tableau d’Adelaide

Si le circuit ATP va poursuivre sa saison loin de l’Australie, la WTA a une dernière étape sur l’ile-continent au programme. Après avoir accueilli une exhibition avant l’Open d’Australie, Adelaide rassemble certaines des meilleures joueuses du monde. Tenante du titre, la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty sera au rendez-vous pour faire oublier son élimination dès les quarts de finale à Melbourne. Belinda Bencic, Johanna Konta ou encore Elise Mertens ont également fait le court déplacement tout comme Caroline Garcia, qui pourrait affronter la Belge au deuxième tour, et Kristina Mladenovic.



ADELAIDE (Australie, WTA 500, dur extérieure, 441 920€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Zheng (CHI) - Collins (USA)

Stosur (AUS, WC) - Qualifiée

Remplaçante - Swiatek (POL, n°5)



Mertens (BEL, n°4) - Bye

Sevastova (LET) - Garcia (FRA)

Teichmann (SUI) - Mladenovic (FRA)

Gadecki (AUS, WC) - Wang (CHI, n°8)



Martic (CRO, n°6) - Qualifiée

Qualifiée - Qualifiée

Rogers (USA) - Kudermetova (RUS)

Konta (GBR, n°3) - Bye



Putintseva (KAZ, n°7) - Siegemund (ALL)

Qualifiée - Tomljanovic (AUS, WC)

Blinkova (RUS) - Qualifiée

Bencic (SUI, n°2) - Bye