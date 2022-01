WTA : Le tableau d'Adelaïde

Le tennis féminin est de retour pour une nouvelle saison, avec ce WTA 500 d'Adelaïde. La reine du circuit Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, et sa poursuivante Aryna Sabalenka (n°2) sont au rendez-vous de l'événement qui leur servira de préparation à l'Open d'Australie. L'Australienne, lauréate de l'édition 2020, et la Biélorusse sont directement qualifiées pour le deuxième tour. Maria Sakkari et Paula Badosa, respectivement têtes de série n°3 et n°4, tenteront de se défaire d'entrée de Tamara Zidansek et Victoria Azarenka tandis qu'Emma Raducanu, victorieuse surprise du dernier US Open, a renoncé au tournoi pour se remettre du coronavirus. Chloé Paquet, classée 119eme à la WTA, est l'unique représentante tricolore. Le tirage au sort lui a réservé la Slovène Kaja Juvan en ouverture.



A DELAIDE 1 (Australie, WTA 500, dur extérieur, 618 617€)

Tenante du titre : Iga Swiatek (POL)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Gauff (USA) - Q

Watson (GBR) - Tomljanovic (AUS)

Q - Kenin (USA, n°6)



Badosa (ESP, n°4) - Azarenka (BIE)

Hon (AUS, WC) - Kvitova (RTC)

Alexandrova (RUS) - Fernandez (CAN)

Q - Swiatek (POL, n°5)



Rybakina (KAZ, n°7) - Sanders (WC, AUS)

Q - Q

Q - Rogers (USA)

Zidansek (SLO) - Sakkari (GRE, n°3)



Svitolina (UKR, n°8) - Gasanova (RUS)

Doi (JAP) - Kucova (SLQ)

Juvan (SLO) - Paquet (FRA)

Bye - Sabalenka (BIE, n°2)



