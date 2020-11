WTA : Le nom des tournois va changer

Durant la pause forcée du tennis entre mars et juillet 2020 pour cause de pandémie de coronavirus, Roger Federer s’était demandé, via Twitter, s’il n’était pas temps de fusionner les circuits ATP et WTA. Beaucoup de joueurs et de joueuses étaient d'accord avec lui mais le chantier ne semble pas avoir progressé depuis. En revanche, la WTA a décidé de faire un pas, certes symbolique, vers un rapprochement, en décidant de copier l’ATP en ce qui concerne le nom de ses tournois.

Depuis la saison 2009, le circuit ATP se divise en quatre catégories : les tournois du Grand Chelem, les Masters 1000, les ATP 500 et les ATP 250. Ce qui permet de savoir clairement combien de points rapporte chaque tournoi. Selon le quotidien espagnol Marca, la WTA a (enfin) décidé d’en faire de même et va annoncer mercredi prochain qu’elle renomme ses tournois WTA 1000, WTA 500 et WTA 250. Ce qui sera beaucoup plus clair que les actuelles dénominations actuelles qui sont : WTA Premier Mandatory, WTA Premier 5, WTA Premier et WTA International.

Dix tournois WTA 1000

Les WTA 1000 correspondraient aux tournois situés juste en-dessous des Grands Chelems, et ils seraient au nombre de dix (contre neuf Masters 1000) :Les WTA 500 correspondraient aux anciens tournois « WTA Premier », que sont Brisbane, Adelaide, Saint-Pétersbourg, Charleston, Stuttgart, Berlin, Eastbourne, San Jose, Zhengzhou, Tokyo et Moscou, et les WTA 250 correspondraient aux « WTA International », qui sont plus de 35 dans le calendrier (dont les tournois français de Lyon et de Strasbourg, qui se déroulent respectivement en février et en mai).