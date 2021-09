WTA : Le Masters au Mexique !

Le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison est passé, et le calendrier de la fin de saison de la WTA était toujours un peu flou en raison de la pandémie de coronavirus qui empêche la tenue de nombreux événements sportifs en Asie. Ce lundi, le voile a été levé sur le Masters de fin de saison, qui avait été annulé l’an passé. Alors que la WTA a un contrat avec la ville chinoise de Shenzhen jusqu’en 2030, le tournoi réunissant les huit meilleures joueuses de la saison se tiendra la semaine du 8 novembre à Guadalajara au Mexique. Le Masters retournera à Shenzhen de 2022 à 2030. La ville de 1,46 millions d’habitants a accueilli un tournoi WTA 125 sur dur en 2019 (remporté par Veronika Kudermetova) et un WTA 250 sur dur en 2021 (remporté par Sara Sorribes Tormo).

Aucune joueuse qualifiée pour le moment

« Nous sommes ravis d'annoncer que les finales de la WTA auront lieu à Guadalajara cette saison et c'est notre immense honneur d'accueillir les 8 meilleurs joueuses en simple et les équipes de double au Mexique pour cet événement très respecté, a déclaré le directeur du tournoi Gustavo Santoscoy. Nous sommes impatients d'accueillir les finales de la WTA en 2021 et d'organiser un tournoi de classe mondiale en novembre pour les millions de fans de tennis du monde entier. » « Shenzhen reste honorée et engagée avec le Masters WTA et nous avons hâte de recevoir le tournoi de nouveau en 2022 pour s’appuyer sur l’héritage de sa première historique en 2019 », a rappelé de son côté Eddy Liu, le co-directeur du Masters de Shenzhen. En 2019, Ashleigh Barty avait remporté le Masters de Shenzhen pour la première édition dans la ville chinoise. Il se tenait les cinq années précédentes à Singapour. Aucune joueuse n’est encore mathématiquement qualifiée pour le Masters 2021, mais si la saison s’arrêtait ce lundi, les huit heureuses élues seraient Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Iga Swiatek, Maria Sakkari, Naomi Osaka et Garbine Muguruza.