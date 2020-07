WTA : Le directeur du tournoi de Palerme explique les protocoles

Le tennis professionnel n'a jamais été aussi proche de faire son retour. Après une suspension historique de la saison à cause du Covid-19, le circuit WTA est sur le point de faire son retour. Début août, les meilleures joueuses du monde vont participer au tournoi de Palerme. La première date d'un calendrier chargée jusqu'à la fin de l'année. Mais pour que la saison reprenne son cours, de nombreux protocoles vont devoir être acceptés et suivis. Dans une interview accordée à Tennismajors, Oliviero Palma, le directeur du tournoi de Palerme a expliqué la tournure des évènements. Et même si le retour à la compétition est appréciable, le retour à la normale n'est pas encore pour tout de suite. « Toutes les joueuses, leurs entraîneurs, les équipes du tournoi et de la WTA seront soumis à des tests sérologiques et PCR avant leur arrivée, puis à leur arrivée et ensuite tous les quatre jours. Ils ne recevront leurs accréditations qu’une fois que nous aurons reçu leurs résultats négatifs. S’agissant des juges de lignes et des ramasseurs de balles, nous avons grandement réduit leur nombre, et nous nous assurerons qu’ils n’aient quasiment pas de contact avec les joueuses. Par exemple, chaque joueuse s’occupera de ses serviettes. »

Un plateau relevé mais des joueuses ne peuvent pas venir

Ce tournoi, même s'il est ouvert à toutes les joueuses du circuit WTA ne pourra pas accueillir tout le monde. La faute aux fermetures de frontières et autres quarantaines imposées aux voyageurs. Même si le plateau du tournoi est impressionnant avec des joueuses comme Simona Halep, Jelena Ostapenko ou Elise Mertens, l'Italien a reconnu que certaines joueuses n'ont pas eu d'autres choix que de déclarer forfait. « La plupart d’entre elles vivent en Europe. Je pense que les autres trouveront un moyen de venir, mais certaines vont devoir déclarer forfait. Cela fait aussi partie de ce nouveau jeu »

Le circuit WTA reprend avec du public

Il y a néanmoins un domaine dans lequel ce tournoi de reprise va faire des efforts. Il va se dérouler en public. Un vrai test quand on se rappelle le fiasco de l'Adria Tour. Pour que cette expérience se passe bien, de nombreuses mesures sont mises en place à commencer par un nombre limité de spectateurs. « Le court central accueillera un maximum de 350 spectateurs, alors que sa capacité réelle est de 1500. La distanciation sera stricte et tout le monde devra porter un masque et utiliser du gel pour les mains. » a expliqué Oliviero Palma. Le tennis professionnel va faire son retour mais pas tout ce qui fait son charme.