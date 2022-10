WTA : Le départ de Perret a été une surprise pour Garcia

Garcia : « On est vraiment sur du court terme »

Caroline Garcia n’aborde pas le Masters WTA dans les meilleures conditions. Alors que la Française va défier Iga Swiatek, Cori Gauff et Daria Kasatkina durant la phase de groupes de la grande fête de fin d’année, elle a confirmé le départ de son entraîneur Bernard Perret. Une décision justifiée par l’intéressé par « des problèmes » qui « ont fini par gâcher l’ambiance », ajoutant ne plus prendre de plaisir dans sa collaboration avec celle qui pointe au sixième rang mondial en amont de la dernière semaine de la saison. En amont de son entrée en lice avec un duel face à Cori Gauff, Caroline Garcia s’est présentée face à la presse et a tout d’abord souhaité « remercier Bertrand pour tout le travail qu'on a effectué ensemble cette année ». « On est partis de très loin et on est arrivés au sommet en fin d'année. Il a décidé de quitter l'équipe après le Mexique et j'ai respecté sa décision, a-t-elle ajouté dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe. Maintenant, je dois me concentrer sur le présent, sur l'action, me préparer du mieux possible pour ce tournoi qui est important. Je dois garder l'esprit clair et me concentrer sur le moment. »Caroline Garcia ne le cache pas, le timing de l’annonce faite par Bernard Perret est « une surprise ». « Ce n'était pas quelque chose d'attendu mais c'était sa décision, a assuré la Lyonnaise lors de cet entretien. On a fait du très bon travail depuis qu'on a commencé ensemble en novembre, beaucoup de très bons souvenirs personnels et professionnels. Ça a été une belle progression. Je suis très reconnaissante du travail qu'on a fait ensemble. » Pour pallier cette absence, Caroline Garcia a fait appel à Juan Pablo Guzman, qui a été à ses côtés l’an passé, et qui fera équipe avec sa physiothérapeute Laura Legoupil. « On est vraiment sur du court terme. Suite à la décision de Bertrand, on a décidé d'appeler quelqu'un qui m'a aidé l'an passé, a justifié la Tricolore à la question de savoir si cette organisation peut se pérenniser. Il me connaissait déjà. Il est venu m'aider au niveau de l'organisation, me donner des conseils, m'aider dans la préparation des matches. J'avais besoin de quelqu'un. Et comme il me connaît déjà, c'est plus simple d'intégrer l’équipe. » Une organisation montée à la hâte qui doit permettre à Caroline Garcia d’être affutée pour lancer son deuxième Masters en carrière.