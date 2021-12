WTA : Le calendrier de la première moitié de saison est connu

Rendez-vous Porte d'Auteuil le 22 mai



Un menu très copieux, pas loin d'être indigeste., et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne sera pas de tout repos pour les joueuses du circuit. L'instance a ainsi réservé une cadence infernale sur ces six premiers mois, avec, soit les épreuves les plus prestigieuses qui soient à l'exception précisément des quatre Majeurs. Toutefois, c'est un rendez-vous moins gargantuesque, en l'occurrence Adelaïde, classé dans la catégorie des WTA 500, qui ouvrira le bal, dès le 3 janvier 2022, tandis que Melbourne hébergera deux WTA 250. Le tout en préambule duAutre rendez-vous très attendu de ce début de saison et premier WTA 1000 au calendrier de l'année, Indian Wells aura lieu en mars, suivi, comme le veut la tradition, d'un autre WTA 1000, cette fois à Miami (Floride).Le mois suivant verra les joueuses entamer la saison sur terre battue, d'abord aux Etats-Unis, avec le WTA 500 de Charleston, puis en Colombie, où se déroulera le tournoi de Bogota (WTA 250), du 4 au 10 avril. Soit un gros mois avantPlace ensuite au gazon et à Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, qui débutera le 27 juin et se terminera le 9 juillet. Les participantes à ce troisième Majeur sur les six premiers mois pourront se préparer du côté de Nottingham ou S'Hertogenbosch (WTA 250) dans un premier temps, début juin, et (ou), plus tard, à l'occasion des tournois de Berlin et d'Eastbourne (WTA 500). "Le calendrier de la tournée WTA 2022 offrira une fois de plus une scène prestigieuse pour les meilleures joueuses de tennis du monde", s'est réjoui lundi le président-directeur général de la WTA Steve Simon.