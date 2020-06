WTA : Le calendrier de fin de saison

We are excited to announce a plan for the WTA Tour to return to play this season!

Competition is scheduled to begin the week of August 3 ---> https://t.co/QJZSIBnF7N pic.twitter.com/yI5hxFq41s



— wta (@WTA) June 17, 2020

A l'instar de l'ATP, qui vient de publier mercredi un nouveau calendrier décalant notamment Roland-Garros d'une semaine, la WTA a communiqué officiellement ses plans pour la reprise et la fin de la saison. Contrairement aux messieurs, le circuit féminin va encore plus loin,. La reprise est attendue une semaine plus tôt que les garçons, à Palerme le 3 août. La suite de la période estivale sera identique, avec un enchaînement New York (délocalisé de Cincinnati) - US Open - Rome - Madrid - Roland-Garros.C'est ensuite que toute la tournée asiatique, qui occupe traditionnellement la dernière partie automnale, est d'ores et déjà programmée, un pas que l'ATP n'a donc pas franchi., avant (entre autres) le Masters de Shenzhen prévu le 9 novembre. Un dernier mot sur le tournoi de Strasbourg, qui a au moins le mérite d'être maintenu avant Roland-Garros mais devrait avoir un plateau particulièrement faible, puisque programmé en même temps que le tournoi de Rome.