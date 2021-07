WTA - Lausanne : Zidansek en trois sets

Eliminée en quarts de finale à Hambourg la semaine passée, Tamara Zidansek espère bien honorer son statut de demi-finaliste de Roland-Garros et tête de série n°1 à Lausanne en allant plus loin dans le tournoi suisse. Et c'est plutôt bien parti puisque la 50eme mondiale a rallié les huitièmes de finale en dominant Marina Melnikova sur le score de 2-6, 6-3, 6-2 en 1h57. Même si elle a été breakée à quatre reprises, la Slovène a réussi à inverser la tendance en remportant les deux derniers sets, avec un break à 3-2 dans le deuxième et à 1-1 et 3-1 dans le troisième.



LAUSANNE (Suisse, WTA 250, terre battue, 198 090€)

Tenante du titre (en 2019) : Fiona Ferro (FRA)



1er tour

Zidansek (SLO, n°1) bat Melnikova (RUS) : 2-6, 6-3, 6-2

Gracheva (RUS) - Minella (LUX)

Bronzetti (ITA, Q) - Sugnaux (SUI, WC)

Govortsova (BIE) - Blinkova (RUS, n°8)



Teichmann (SUI, n°3) - Zanevska (BEL)

Di Lorenzo (USA) - Voegele (SUI)

Zavatska (UKR) - Vikhlyantseva (RUS)

Grammatikopoulou (GRE, Q) - Paolini (ITA, n°7)



Garcia (FRA, n°5) - Dulgheru (ROU)

Kr.Pliskova (RTC) - Waltert (SUI, Q)

Diyas (KAZ) bat Waltert (SUI, WC) : 6-4, 6-4

Eikeri (NOR, Q) - Giorgi (ITA, n°4)



Rus (PBS, n°6) - Rakhimova (RUS)

Bandecchi (SUI) - Burel (FRA)

Friedsam (ALL) - Parks (USA, WC)

Tan (FRA) - Ferro (FRA, n°2)