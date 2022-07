WTA - Lausanne : Une nouvelle demi-finale pour Caroline Garcia

11 wins in her last 12 matches ✈️

🇫🇷 @CaroGarcia continues her solid form to reach back-to-back semifinals in Lausanne!#WTALausanne pic.twitter.com/MMTPyNDj8M



— wta (@WTA) July 15, 2022

Garcia à sa main

Caroline Garcia retrouve décidément le sourire ! Demi-finaliste à Lyon puis plus récemment sur le gazon de Bad Homburg, la Tricolore n’a pas manqué son retour sur terre battue à Lausanne. En effet, la 48eme mondiale a validé son billet pour les demi-finales en venant à bout de la tête de série numéro 4 Sara Sorribes Tormo. Une rencontre que Caroline Garcia a démarré tambour battant. A sa première balle de break, la Française a pris le service de l’Espagnole afin de mener trois jeux à rien. Toutefois, la 43eme mondiale a immédiatement réagi et effacé son jeu de service de retard puis recollé à trois jeux partout. Les deux joueuses se sont alors neutralisées mais, au tout dernier moment, c’est bien Caroline Garcia qui a su faire la différence. Sur sa deuxième balle de break, la Lyonnaise a une nouvelle fois pris le service de Sara Sorribes Tormo afin de remporter le premier set.La deuxième manche a démarré de la même manière que la première. Solide sur son engagement, Caroline Garcia a été intraitable sur les balles de break. En effet, la première a été la bonne et a permis à la Tricolore de mener trois jeux à rien. Cette fois, Sara Sorribes Tormo n’a pas eu l’opportunité de se relancer. Dans l’incapacité de mettre en difficulté son adversaire, l’Espagnole a vu le match lui échapper totalement. En effet, malgré une belle résistance, la 43eme joueuse mondiale a une nouvelle fois concédé son engagement et permis à Caroline Garcia de servir immédiatement pour le gain de la rencontre. Une opportunité que la Française n’a pas laissé passer. La première balle de match a été la bonne (6-4, 6-1 en 1h28’). Pour une place en finale, Caroline Garcia devra en découdre avec Petra Martic ou Belinda Bencic, tête de série numéro 2.