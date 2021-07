WTA - Lausanne : Teichmann, Paolini et Blinkova à la trappe

En attendant de savoir si nos trois représentantes se hisseront en quarts de finale à Lausanne, le tableau s'est quoi qu'il en soit sérieusement éclairci pour Fiona Ferro, Clara Burel et Caroline Garcia. Jeudi, trois têtes de série se sont en effet fait sortir coup sur coup. La Suissesse Jil Teichmann (n°3), dans un match interrompu la veille dans le troisième set et pour ses débuts dans le tournoi, a courbé l'échine (6-3, 2-6, 6-2) contre la Belge Zanevska, 193eme au classement. L'aventure s'arrête là également pour la Russe Anna Blinkova (n°8), balayée (6-1, 6-2) par l'Italienne Bronzetti, 241eme mondiale. Troisième tête de série au programme de ce début de journée, Jasmine Paolini (n°7) est elle aussi tombée de haut en huitièmes. L'Italienne n'a pas existé (6-1, 6-3) contre Vikhlyantseva. La Russe, encore 54eme en octobre 2017, occupe désormais le 175eme rang. De bonnes nouvelles pour nos Bleues, toutes réunies toutefois dans le bas du tableau. Garcia (contre Sharma) et Burel (opposée à Rakhimova) ont débuté leur rencontre. Des matchs très vite interrompus toutefois par la pluie.



LAUSANNE (Suisse, WTA 250, terre battue, 198 090€)

Tenante du titre (en 2019) : Fiona Ferro (FRA)



Huitièmes de finale

Zidansek (SLO, n°1) - Minella (LUX)

Bronzetti (ITA, Q) bat Blinkova (RUS, n°8) : 6-1, 6-2

Zanevska (BEL) - Voegele (SUI)

Vikhlyantseva (RUS) bat Paolini (ITA, n°7) : 6-1, 6-3



Garcia (FRA, n°5) - Sharma (AUS, Q)

Diyas (KAZ) - Giorgi (ITA, n°4)

Rakhimova (RUS) - Burel (FRA)

Parks (USA, WC) - Ferro (FRA, n°2)



1er tour

Zidansek (SLO, n°1) bat Melnikova (RUS) : 2-6, 6-3, 6-2

Minella (LUX) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-2

Bronzetti (ITA, Q) bat Sugnaux (SUI, WC) : 6-1, 6-0

Blinkova (RUS, n°8) bat Govortsova (BIE) : 2-6, 6-4, 6-2



Zanevska (BEL) bat Teichmann (SUI, n°3) : 6-3, 2-6, 6-2

Voegele (SUI) bat Di Lorenzo (USA) : 3-6, 6-2, 6-2

Vikhlyantseva (RUS) bat Zavatska (UKR) : 4-6, 6-4, 6-0

Paolini (ITA, n°7) bat Grammatikopoulou (GRE, Q) : 6-3, 4-6, 7-5



Garcia (FRA, n°5) bat Dulgheru (ROU) : 6-2, 6-2

Sharma (AUS, Q) bat Kr.Pliskova (RTC) : 2-6, 7-6 (4), 6-1

Diyas (KAZ) bat Waltert (SUI, WC) : 6-4, 6-4

Giorgi (ITA, n°4) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-2, 6-0



Rakhimova (RUS) bat Rus (PBS, n°6) : 7-6 (6), 5-7, 7-5

Burel (FRA) bat Bandecchi (SUI) : 6-0, 6-2

Parks (USA, WC) bat Friedsam (ALL) : 6-3, 3-6, 6-4

Ferro (FRA, n°2) bat Tan (FRA) : 7-5, 6-2