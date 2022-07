WTA - Lausanne : Parry prend un set à Bencic

Collins manque trois balles de match et perd

Clara Burel et Caroline Garcia sont pour l'instant les deux Françaises qualifiées pour les huitièmes de finale à Lausanne. Diane Parry n'est pas parvenue à rejoindre ses compatriotes au deuxième tour, mais il faut dire qu'elle avait fort à faire, en affrontant d'entrée la chouchoute du public, championne olympique et tête de série n°2, Belinda Bencic.Parry, qui a servi 9 aces durant ce match mais a dû défendre 19 balles de break, a parfaitement entamé la rencontre, en menant 5-2, puis en l'emportant 6-3 sur sa troisième balle de set. Mais Bencic, qui a été éliminée d'entrée à Wimbledon (Parry a quant à elle perdu au troisième contre la future finaliste Ons Jabeur), s'est bien reprise et a remporté le deuxième set en breakant à 2-2 et 5-3. Et dans le troisième, la Française a eu un peu d'espoir en prenant le service de son adversaire d'entrée. Mais la Suissesse ne lui a laissé aucune chance : elle a remporté les six jeux suivants ! Au prochain tour, elle affrontera sa compatriote Bandecchi, invitée par les organisateurs et tombeuse d'Océane Dodin lundi. Diane Parry va quant à elle prendre le chemin de Palerme.Si la tête de série n°2 est passée, le tournoi de Lausanne est déjà terminé pour la tête de série n°1, Danielle Collins. Battue d'entrée à Wimbledon, l'Américaine a cette fois subi la loi de la wild-card suisse Simona Waltert, qui l'a emporté après un combat de 3h03 : 6-7, 6-3, 7-6.Collins a finalement remporté la première manche 7-5 au tie-break, après avoir sauvé une balle de set un peu plus tôt dans le set, à 5-3. Et après une troisième manche marquée par six breaks, l'Américaine a manqué trois balles de match à 6-3 dans le jeu décisif, qu'elle a finalement perdu 8-6. Waltert s'offre la plus belle victoire de sa carrière, à 21 ans, et sera opposée à l'Espagnole Bucsa, qui a éliminé Kristina Mladenovic. Enfin, la tête de série n°5 Nuria Parrizas Diaz a également pris la porte : 6-2, 6-2 en 1h16 contre Petra Martic dans un match à sens unique.