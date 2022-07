WTA - Lausanne : Mauvaise opération pour Burel

La France n'est pas assurée d'avoir une demi-finaliste à Lausanne ce samedi. Alors qu'en cas de victoire ce mercredi, Clara Burel aurait affronté la gagnante du match entre Caroline Garcia et Léolia Jeanjean, qui se joueront jeudi, la Bretonne s'est inclinée. Elle n'a en effet rien pu faire face à la n°43 mondiale et tête de série n°4, Sara Sorribes Tormo, qui l'a emporté 6-4, 6-2 en 1h31. Face à cette Espagnole qu'elle affrontait pour la première fois, Burel a pourtant très bien commencé le match, en menant 3-0, puis 4-1. Mais "SST" a haussé son niveau pour gagner quatre jeux de suite, et donc le premier set. Le deuxième a été moins riche en rebondissements, Burel parvenant à tenir jusqu'à 2-2, avant de perdre à nouveau quatre jeux de suite. La Française, qui n'aura sauvé que six balles de break sur douze durant cette partie, s'arrête donc dès les huitièmes à Lausanne, alors qu'elle avait disputé la finale l'an passé. Conséquence, elle va dégringoler autour de la 130eme place mondiale lundi prochain, et sa présence dans le tableau principal de l'US Open semble compromise. Sur les six Françaises présentes au premier tour à Lausanne, il n'y en aura qu'une seule en quart de finale, et ce sera Garcia ou Jeanjean. Clara Burel va quant à elle aller disputer le tournoi de Palerme.