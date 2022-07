WTA - Lausanne : Martic écarte Bencic en quarts de finale

Winners are grinners 😏

🇭🇷 Petra Martic upsets home favorite Bencic 6-3, 7-6(2) to advance to the #WTALausanne semifinals, where she will take on Garcia! pic.twitter.com/evauvKwVLP



Bencic s’est battue mais a cédé face à Martic

Il n’y aura pas de Suissesse dans le dernier carré à Lausanne. Dernière représentante helvète et tête de série numéro 2, Belinda Bencic a échoué à se qualifier pour les demi-finales face à Petra Martic. La Croate a très vite imposé son jeu mais sans en tirer parti. Obtenant une balle de break sur le premier jeu de service de son adversaire, la 85eme mondiale a laissé passer sa chance une fois… mais pas deux. En effet, en toute fin de manche, Petra Martic est parvenue à mettre Belinda Bencic une nouvelle fois sous pression et cette dernière a cédé. La deuxième balle de break a été la bonne pour la Croate, qui a alors pu servir pour le gain de la première manche. Toutefois, la 13eme mondiale s’est défendue et a écarté deux premières balles de set mais la troisième a fini par être la bonne.Un ascendant que Petra Martic a confirmé dès le deuxième set démarré. En effet, le premier jeu a permis à la Croate de prendre le service de Belinda Bencic. Chahutée, la Suissesse n’a pas su convertir sa première chance de recoller au score. Néanmoins, elle a su y parvenir pour égaliser à quatre jeux partout. Sur un jeu blanc, Petra Martic a fait une nouvelle fois douter son adversaire et a pu servir pour le match. A l’orgueil, Belinda Bencic n’a pas laissé son adversaire avoir une balle de match et l’a emmenée dans un jeu décisif. Toutefois, remportant les six premiers points, la Croate s’est mise en position préférentielle pour l’emporter. La troisième balle de match a été la bonne pour la 85eme mondiale (6-3, 7-6 en 1h39’), qui rejoint ainsi Caroline Garcia dans le dernier carré.