WTA - Lausanne : Martic décroche son premier titre depuis 2019

Elle n'a pas vraiment souffert. Ce dimanche, la Croate Petra Martic, 85eme joueuse mondiale, a remporté le tournoi WTA 250 de Lausanne en Suisse, sur terre battue, après sa victoire, en finale, contre la Serbe Olga Danilovic, 124eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-4, 6-2) et 1h31 de jeu. Dans la première manche, la Serbe a perdu son service d'entrée, avant de parvenir à effacer ce handicap assez rapidement, et plus précisément à 1-2. A 3-3, Olga Danilovic a de nouveau bataillé sur son propre service, avec pas moins de six balles de break. Mais c'est sur sa mise en jeu suivante, et au pire des moments, que la moins bien classée des deux a fini par craquer, soit à 4-4. Dans la foulée, la Croate s'y est certes reprise à deux fois, mais elle a bel et bien empoché cette première manche (6-4).

Martic va gagner 30 places

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les quatre premiers jeux. A 2-2, Petra Martic a alors accéléré, remportant alors les quatre derniers jeux, dont les deux derniers services de son adversaire du jour, avec même un premier break blanc. La mieux classée des deux a ensuite conclu tranquillement, sur un ultime jeu blanc (6-2). La Serbe Olga Danilovic, qui disputait sa deuxième finale sur le circuit WTA, ne remportera pas son deuxième titre, après l'édition 2018 du tournoi WTA International de Moscou en Russie. Celle qui n'a jamais été au-delà de la 96eme place au niveau du classement WTA pourra se consoler avec ce futur bond de 18 positions qui va lui permettre d'être 106eme, ce lundi. De son côté, Petra Martic, qui disputait sa cinquième finale sur le circuit, décroche son deuxième titre, le premier depuis 2019, année où elle avait alors remporté le tournoi WTA 250 d'Istanbul en Turquie. La quart de finaliste de Roland-Garros 2019, ancienne 14eme mondiale, va gagner 30 positions et se retrouver 55eme.