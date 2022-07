Léolia Jeanjean n'en demandait sans doute pas tant. Engagée cette semaine à Lausanne, la Française aurait dû affronter Tatjana Maria ce mercredi au 1er tour du tournoi, mais l'Allemande a finalement dû déclarer forfait avant son entrée en lice. Récente demi-finaliste à Wimbledon, la 98eme mondiale au classement WTA n'a cependant pas été remplacée et du coup, la belle surprise tricolore à Roland-Garros continue sa route sur la terre battue helvète. Une aubaine pour elle qui a un peu de mal à confirmer son tournoi intéressant Porte d'Auteuil. Pour en arriver là sur les bords du lac Léman, la native de Montpellier avait dû passer par les qualifications dans ce WTA 250 et a sorti tour à tour l'Allemande Lena Papadakis et la Japonaise Yuki Naito, à chaque fois en deux sets (6-3, 6-3 et 6-0, 7-5).

Un duel franco-français pour Jeanjean

Qualifiée pour les huitièmes de finale à Lausanne, Jeanjean affrontera sa compatriote Caroline Garcia, qui a elle éliminé l'Italienne Jasmine Paolini au 1er tour, pour une place en quarts de finale du tournoi. Il y aura donc au moins une Française parmi les huit dernières encore en course pour le titre en Suisse. A noter, que le duel entre les deux Bleues sera le premier entre elles sur le circuit féminin. Pour Jeanjean, cette performance va la rapprocher à environ 200 points du top 100, elle qui n'aura jamais été aussi bien classée que lundi prochain. Egalement en piste ce mercredi, Clara Burel pourrait elle aussi rejoindre les quarts, si la Rennaise frappe un gros coup face à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, tête de série numéro 4. De son côté, la Roumaine Irina Begu, tête de série numéro 3 à Lausanne, n'a pas fait le poids dans la matinée face à la Russe Anastasia Potapova, qui s'est imposée en deux sets (6-4, 6-2) et 1h40 de jeu. Une petite surprise dans ce tournoi WTA 250.