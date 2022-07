WTA - Lausanne : Garcia se qualifie pour les quarts de finale aux dépens de Jeanjean

Bisous! 🇫🇷🫂🇫🇷@CaroGarcia is into her fourth quarterfinal of the year, getting past fellow Frenchwoman Jeanjean 6-1, 6-4.#WTALausanne pic.twitter.com/x7i5zM5V6E

— wta (@WTA) July 14, 2022

Jeanjean a résisté avant de céder face à Garcia

Caroline Garcia a fait respecter la hiérarchie. Opposée à sa compatriote Léolia Jeanjean en huitièmes de finale du tournoi WTA de Lausanne, la Lyonnaise s’est imposée assez aisément. En effet, la 48eme joueuse mondiale a connu un début de match quasiment parfait. Absolument pas inquiétée sur sa mise en jeu, Caroline Garcia s’est montrée intraitable sur les balles de break. Avec deux opportunités de prendre le service de son adversaire convertie sur deux obtenues, la tête de série numéro 6 sur la terre battue suisse a très rapidement mené cinq jeux à rien. Parvenant à relever la tête et à tenir sa mise en jeu, Léolia Jeanjean n’a toutefois pas été en mesure d’inverser la tendance. Ne lâchant qu’un point sur son engagement, Caroline Garcia a scellé le sort du set à sa première occasion et au bout de 27 petites minutes.Un ascendant que la 48eme mondiale n’est pas passée loin de confirmer dès le premier jeu de la deuxième manche. En effet, Léolia Jeanjean a été immédiatement sous pression avec une balle de break contre elle mais la 155eme au classement WTA a su tenir bon et garder son service. Tenant tête à son aînée, la native de Montpellier n’a finalement pu faire que retarder l’échéance. Souvent important, le septième jeu a été crucial dans cette deuxième manche. En effet, sur la première et finalement seule balle de break à signaler, Caroline Garcia a pris le service de sa compatriote pour mener cinq jeux à trois. Conclure cette rencontre n’a toutefois pas été simple pour la tête de série numéro 6 à Lausanne. En effet, cette dernière a dû s’y reprendre à trois fois avant de valider son billet pour les quarts de finale (6-1, 6-4 en 1h15’). Sara Sorribes Tormo, tombeuse de Clara Burel ce mercredi, sera sur le chemin de Caroline Garcia pour une place dans le dernier carré.