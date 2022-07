WTA - Lausanne : Garcia chute face à Martic en demies

Elle ne verra donc pas la finale. Ce samedi, la Française Caroline Garcia, 48eme joueuse mondiale et tête de série n°6, a été éliminée en demi-finale du tournoi WTA 250 de Lausanne en Suisse, sur terre battue, par la Croate Petra Martic, 85eme joueuse mondiale, en trois manches (6-4, 1-6, 6-3) et 1h52 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, la Française a perdu son service, avant de manquer d'égaliser dans la foulée. Cet avantage a été conservé jusqu'au bout par la Croate, qui a empoché cette première manche, à sa première opportunité (6-4). Dans la deuxième manche, après trois premiers jeux équilibrés, la Tricolore a ensuite su accélérer, avec le gain des quatre derniers jeux, dont les deux derniers services de son adversaire du jour, même si elle s'y est reprise à trois fois pour le premier, puis à deux fois pour le second. Mais cela ne l'a donc pas empêchée d'égaliser à une manche partout, à sa première tentative (6-1).

Pas de nouvelle finale pour Garcia

Enfin, dans la troisième et dernière manche, après, à nouveau, trois premiers jeux équilibrés, cette fois c'est Caroline Garcia qui a craqué, cédant ses deux services suivants, malgré une balle sauvée avant le double-break. A 5-1, Petra Martic servait pour le gain de cette rencontre. Et malgré une balle de match, la moins bien classée des deux n'a pas su avoir le dernier mot, à ce moment-là, cédant l'un de ses deux avantages et donc sa mise en jeu. Ce n'était que partie remise et la 85eme joueuse mondiale a mis un point final à cette rencontre, sur sa mise en jeu suivante et après un total de deux balles de match (6-3). Titrée à Bad Homburg le 25 juin dernier, Caroline Garcia ne retrouvera donc pas une nouvelle finale. De son côté, Petra Martic affrontera, pour tenter d'aller glaner ce titre, la Serbe Olga Danilovic, 124eme joueuse mondiale et issue des qualifications, qui a disposé de la Russe Anastasia Potapova, 79eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h11 de jeu.