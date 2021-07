Caroline Garcia devra attendre un peu plus longtemps. Sevrée de finale sur le circuit WTA depuis le tournoi de Nottingham en 2019, la tête de série numéro 5 du tournoi de Lausanne n’a pas su concrétiser une bonne entame de match face à Clara Burel, dont ce sera ce dimanche la première occasion d’ouvrir son palmarès sur le circuit principal. Avec le break d’entrée, Caroline Garcia a pu mener trois jeux à rien mais sa compatriote a immédiatement répondu. Remportant cinq jeux consécutifs, la 125eme mondiale s’est mise en position de servir pour le gain de la première manche. C’est alors que la Rennaise a vacillé et, concédant à nouveau trois jeux de suite, a laissé échapper ce set. Le scenario de l’entame de match n’est pas passé loin de se reproduire dès les premiers instants de la deuxième manche. En effet, Caroline Garcia a pris d’entrée le service de son adversaire mais, de haute lutte et à sa sixième balle de débreak, Clara Burel a inversé la tendance et même au-delà de ses attentes. En effet, le match s’est totalement inversé avec la 125eme mondiale qui a alors enchaîné six jeux consécutifs pour égaliser à un set partout. Les deux joueuses ont entamé la dernière manche avec un échange de breaks qui a tourné en faveur de Clara Burel. La Bretonne a alors assuré avec un deuxième break d’avance pour mener cinq jeux à deux puis conclure à sa première balle de match (5-7, 6-2, 6-2 en 2h22’). Tamara Zidansek, tête de série numéro 1, sera son adversaire ce dimanche en finale. La Slovène a pris le meilleur en deux manches sur la Belge Maryna Zanevska. Après deux échanges de jeux de service et avoir sauvé cinq balles de break, la 50eme mondiale s’est évitée de peu un jeu décisif sur un jeu blanc. Si les deux joueuses ont très tôt perdu un jeu de service, c’est bien Tamara Zidansek qui a a fait la décision en faisant le break dans le sixième jeu. C’est après avoir manqué une balle de match sur l’engagement de son adversaire que la Slovène a mis fin au suspense (7-5, 6-3 en 1h38’).



LAUSANNE (Suisse, WTA 250, terre battue, 198 090€)

Tenante du titre (en 2019) : Fiona Ferro (FRA)



Finale

Zidansek (SLO, n°1) - Burel (FRA)



Demi-finales

Zidansek (SLO, n°1) bat Zanevska (BEL) : 7-5, 6-2

Burel (FRA) bat Garcia (FRA, n°5) : 5-7, 6-2, 6-2



Quarts de finale

Zidansek (SLO, n°1) bat Bronzetti (ITA, Q) : 6-4, 4-6, 6-3

Zanevska (BEL) bat Vikhlyantseva (RUS) : 7-5, 6-4

Garcia (FRA, n°5) bat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-2

Burel (FRA) bat Ferro (FRA, n°2) : 7-5, 6-2



Huitièmes de finale

Zidansek (SLO, n°1) bat Minella (LUX) : 6-2, 7-5

Bronzetti (ITA, Q) bat Blinkova (RUS, n°8) : 6-1, 6-2

Zanevska (BEL) bat Voegele (SUI) : 7-5, 6-3

Vikhlyantseva (RUS) bat Paolini (ITA, n°7) : 6-1, 6-3



Garcia (FRA, n°5) bat Sharma (AUS, Q) : 7-6 (3), 3-6, 6-3

Diyas (KAZ) bat Giorgi (ITA, n°4) : 6-4, 6-4

Burel (FRA) bat Rakhimova (RUS) : 1-6, 6-3, 6-3

Ferro (FRA, n°2) bat Parks (USA, WC) : 6-4, 1-6, 6-0



1er tour

Zidansek (SLO, n°1) bat Melnikova (RUS) : 2-6, 6-3, 6-2

Minella (LUX) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-2

Bronzetti (ITA, Q) bat Sugnaux (SUI, WC) : 6-1, 6-0

Blinkova (RUS, n°8) bat Govortsova (BIE) : 2-6, 6-4, 6-2



Zanevska (BEL) bat Teichmann (SUI, n°3) : 6-3, 2-6, 6-2

Voegele (SUI) bat Di Lorenzo (USA) : 3-6, 6-2, 6-2

Vikhlyantseva (RUS) bat Zavatska (UKR) : 4-6, 6-4, 6-0

Paolini (ITA, n°7) bat Grammatikopoulou (GRE, Q) : 6-3, 4-6, 7-5



Garcia (FRA, n°5) bat Dulgheru (ROU) : 6-2, 6-2

Sharma (AUS, Q) bat Kr.Pliskova (RTC) : 2-6, 7-6 (4), 6-1

Diyas (KAZ) bat Waltert (SUI, WC) : 6-4, 6-4

Giorgi (ITA, n°4) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-2, 6-0



Rakhimova (RUS) bat Rus (PBS, n°6) : 7-6 (6), 5-7, 7-5

Burel (FRA) bat Bandecchi (SUI) : 6-0, 6-2

Parks (USA, WC) bat Friedsam (ALL) : 6-3, 3-6, 6-4

Ferro (FRA, n°2) bat Tan (FRA) : 7-5, 6-2