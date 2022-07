WTA - Lausanne : Burel déroule, Dodin expédiée

Dodin battue par une inconnue

Six Françaises sont en lice cette semaine au tournoi de Lausanne, afin de rejouer un peu sur terre battue entre la fin de Wimbledon et le début de la tournée nord-américaine estivale sur dur. Et le bilan de la première journée est de un sur deux. Bonne nouvelle d'abord, la qualification très facile de Clara Burel.Malgré un faible pourcentage de premières balles (44%), la Bretonne de 21 ans n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Elle a remporté le premier set en breakant à 1-0, 3-0 et 5-0 et en ne perdant que deux points sur sa mise en jeu, et a breaké à 1-0 et 4-1 dans le deuxième, en ne perdant que cinq points sur son service. Finaliste la saison passée à Lausanne, Burel a beaucoup de points à défendre cette semaine, et a plutôt intérêt à briller si elle veut entrer dans le grand tableau de l'US Open. Au tour suivant, elle sera opposée à la tête de série n°4, l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, qui a eu besoin de 1h56 pour se défaire de l'Américaine Lauren Davis : 6-2, 7-6 dans un match à 10 breaks, où elle a dû sauver deux balles de deuxième set.L'autre Française présente sur le court suisse ce lundi est en revanche passée complètement à travers de son match. Océane Dodin, 78eme mondiale, a en effet été largement battue par l'inconnue suisse Susan Bandecchi, 229eme mondiale et invitée par les organisateurs.(à 2-1 et 5-2 dans le premier set et à 1-0 et 4-1 dans le deuxième) et qui n'a pas réussi à convertir les deux balles de break qu'elle s'est procurée. A noter également ce lundi l'élimination de la tenante du titre, Tamara Zidansek, par la Russe Anna Kalinskaya, sur le score de 7-6, 3-6, 6-3 en 2h28 dans un match à 6 breaks.