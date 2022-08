WTA : L'ancien entraîneur de Fiona Ferro visé par une plainte pour viols et agressions sexuelles

La joueuse de tennis azuréenne Fiona Ferro accuse son ancien entraîneur de viols et agressions sexuelles à Saint-Raphaël https://t.co/UdmqhM8grI pic.twitter.com/AMcFbzkp6J

— Nice-Matin (@Nice_Matin) August 31, 2022

Bouteyre reconnait les faits mais conteste les accusations

Fiona Ferro a décidé de ne plus se taire. En 2016, après avoir collaboré tout au long de son début de carrière avec Pierre Bouteyre, l’actuelle 259eme joueuse mondiale a décidé de changer son entourage afin de se rapprocher du Centre National d’Entraînement à Paris sous la férule de Georges Goven puis de Stéphane Huet. Mais, au-delà d’un volonté de changement pour relancer une carrière atone, Fiona Ferro avait une autre raison pour mettre fin au duo qu’elle formait avec Pierre Bouteyre. En effet, selon les informations du quotidien régional Nice-Matin, celle qui collabore désormais avec Emmanuel Plancque a porté plainte en février dernier auprès du commissariat de Fréjus contre son ancien entraîneur pour viols et agressions sexuelles. Des faits qui auraient eu lieu quand le duo s’entraînait du côté de Saint-Raphaël entre 2012 et 2015, c’est-à-dire quand Fiona Ferro avait entre 15 et 18 ans.Une plainte qui a débouché le 18 août dernier par une mise en examen de Pierre Bouteyre, qui a alors été placé sous contrôle judiciaire. Une mesure à laquelle s’ajoute l’interdiction formelle de prendre contact avec Fiona Ferro, d’entraîner des joueuses mineures mais également une obligation de soins. Selon son avocate, Me Virginie Pin, l’entraîneur qui a eu sous ses ordres Alizé Cornet au début de sa carrière puis lors des saisons 2018 et 2019 a réfuté les accusations portées contre lui. « Il reconnaît la matérialité des faits mais conteste l’accusation de viols », a confié le conseil de Pierre Bouteyre dans des propos recueillis par Nice-Matin. Alors qu’elle n’est pas parvenue à passer les qualifications de l’US Open, Fiona Ferro a décidé de renoncer à sa licence au Nice Lawn Tennis Club et va rejoindre la Région Parisienne. Dans le cadre de l’enquête, Pierre Bouteyre va devoir se soumettre à des expertises psychologiques et psychiatriques. Une affaire qui peut expliquer les récentes difficultés sur les courts vécues par Fiona Ferro.