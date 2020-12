WTA : La saison 2021 débutera à Abu Dhabi

The WTA announces the start of 2021 Tour season, which kicks off with the Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open --> https://t.co/JeLyxmt6n6 pic.twitter.com/jDVGLM1n5K

Deux autres tournois se disputeront à Melbourne

La prochaine saison WTA commence à prendre forme. En effet, dans le nuit de vendredi à samedi, l'instance du tennis féminin a dévoilé le début du calendrier 2021. Un prochain exercice qui restera forcément particulier, en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. C'est ainsi que les joueuses du circuit professionnel débuteront leur périple du côté d'Abu Dhabi, à partir du début du mois de janvier prochain, et plus précisément entre les 5 et 13 janvier.Ces deux tournois ne figurent pas, pour le moment, dans ce fameux calendrier. En tout, ce sont les sept premières semaines du calendrier qui ont ainsi été dévoilées. Ensuite, du 10 au 13 janvier, ce sont les qualifications de l'Open d'Australie qui auront ainsi lieu, mais du côté de Dubaï. Enfin, il sera temps de prendre la direction de Melbourne.A ce moment-là, les joueuses devront ainsi respecter une période de quarantaine, en vigueur en ces temps de crise sanitaire. Un isolement qui durera alors deux semaines, au total. Jusqu'à arriver à l'Open d'Australie, qui débutera à partir du 8 février. En plus de l'Open d'Australie dont la tenante du titre n'est autre que l'Américaine Sofia Kenin, Melbourne accueillera ainsi deux autres tournois. En effet, deux tournois WTA 500 font ainsi leur apparition.Durant la deuxième semaine de l'Open d'Australie, un autre tournoi, appartenant cette fois à la catégorie WTA 250, pourrait également voir le jour. En marge de ces annonces, le grand patron de la WTA, à savoir Steve Simon, s'est exprimé : « Nous sommes fiers de pouvoir annoncer la première série de tournois qui va lancer la saison, le tout dans un environnement qui placera la santé et la sécurité de tous au premier plan. Nous continuons notre travail pour anticiper au mieux 2021 et bâtir un calendrier solide et sans risque. »