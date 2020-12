WTA : La retraite de Federer sera une « tragédie » pour Halep

A 39 ans, Roger Federer s’approche de la fin de sa carrière. Les fans de tennis et de sport redoutent le moment où le Suisse choisira de ranger sa raquette mais ces derniers doivent se faire à l’idée qu’ils apprendront la nouvelle dans les prochains mois. Cette crainte occupe également l'esprit de Simona Halep. La Roumaine aux deux titres en Grand Chelem est une grande admiratrice de celui qui en compte 18 de plus, soit 20 couronnes en tournoi majeur. La n°2 mondiale a évoqué la future retraite de son aîné dans un entretien pour la chaîne de télévision roumaine Digisport. Et selon elle, une grande tristesse s'abattra sur le tennis.

Federer manquera au tennis

« Ce ne serait pas une tragédie pour Federer de prendre sa retraite à 40 ans. Ce sera une tragédie, avec des guillemets, pour notre sport, pour ses collègues, il nous manquera beaucoup. Il était une idole pour notre génération, une beauté sur et en dehors du terrain un homme très civilisé, avec du bon sens, chaleureux avec tout le monde. Un génie, en ce qui me concerne », a-t-elle admis, consciente que son idole devra tourner la page du tennis et penser à son autre vie. Celle qui commencera hors des courts après une carrière sportive débutée en 1998. « Ce sera assez triste pour le sport quand Federer fera ce choix. Mais je pense que quand il le décidera, ça va être une sage décision. La vie, c’est autre chose que le tennis, et ce qu’il a accompli est énorme. » En attendant, Roger Federer compte bien retrouver les courts avant de s'en éloigner définitivement. Le n°5 mondial n’a plus joué en compétition depuis de longs mois en raison d’une blessure au genou droit. Il a coché l'Open d'Australie, qui se tiendra du 8 au 21 février, pour montrer qu'il n'a rien perdu de son talent.