WTA : Kvitova de retour dans le Top 10, Ferro et Cornet reculent de deux places

Ferro et Cornet reculent

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 28 juin 2021

Fiona Ferro (FRA) 1 487 (-2)

58- Alizé Cornet (FRA) 1 325 (-2)



Kristina Mladenovic (FRA) 1 320



Caroline Garcia (FRA) 1 070 (+1)

Timing parfait pour Petra Kvitova. Le jour-même où débute ce tournoi de Wimbledon qu'elle a remporté à deux reprises (en 2011 et 2014),L'ancienne numéro 2 à la WTA grimpe de deux rangs après sa demi-finale la semaine dernière à Bad Hombourg. Elle passe ainsi de la 12eme à la 10eme place, délogeant ainsi Garbine Muguruza et Karolina Pliskova, qui reculent respectivement d'un et de trois rangs. Les autres belles opérations de la semaine sont pour Jelena Ostapenko et Katerina Siniakova. La seconde, finaliste à Bad Hombourg, où elle a fait les frais de la revenante Angelique Kerber (premier titre depuis trois ans),, qui a renoué avec le succès après deux ans de disette, samedi à Eastbourne, et se hisse ainsi en 34eme position (+9).La semaine s'est avéré en revanche beaucoup moins gratifiante pour les deux Françaises les mieux classées dans la hiérarchie. Sortie au premier tour pour la deuxième semaine de suite, à Eastbourne,La demi-finaliste de Berlin la semaine dernière perd deux places après sa défaite dès le deuxième tour à Bad Homburg. Contre Viktoria Azarenka, 14eme mondiale, Cornet est pourtant passée tout près de l'exploit, mais elle n'a pas su convertir l'une des deux balles de match qu'elle s'est procurée dans le jeu décisif du troisième set. Comme Ferro, Caroline Garcia n'a pas vu le deuxième tour à Eastbourne. La Lyonnaise progresse d'un cran néanmoins (76eme). Kristina Mladenovic (59eme) ne bouge pas.Naomi Osaka (JAP) 7 346Simona Halep (ROU) 6 330Aryna Sabalenka (BIE) 6 195Elina Svitolina (UKR) 5 835Sofia Kenin (USA) 5 640Bianca Andreescu (CAN) 5 321Serena Williams (USA) 4 931Iga Swiatek (POL) 4 430Petra Kvitova (RTC) 4 215